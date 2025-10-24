Już niedługo w Warszawie rozpocznie się jarmark bożonarodzeniowy, którego nie powstydziłoby się wiele zachodnich stolic. W samym centrum miasta - na Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki - pojawi się tegoroczny kiermasz świąteczny. Sprawdzamy, kiedy zaczyna się i co zaoferuje warszawski jarmark.

Kiermasz świąteczny w Warszawie na Barbakanie (2024) / Marek Bazak / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Gdzie i kiedy odbędzie się jarmark?

W tym roku jarmark bożonarodzeniowy zadebiutuje w samym sercu miasta . Będzie on zlokalizowany na Placu Defilad - zaraz obok Pałacu Kultury i Nauki.

Pojawi się tam ponad 100 stoisk - między innymi ze świątecznym jedzeniem, słodkościami czy rękodziełem. Zakupić będzie można także dekoracje czy produkty regionalne z całej Polski.

Klimat świąt będzie można poczuć już od 28 listopada. Jarmark w Warszawie potrwa aż do 1 stycznia. Organizatorzy przekazali już godziny otwarcia kiermaszu:

poniedziałek-czwartek: 11:00-21:00,

piątek: 11:00-22:00,

sobota: 11:00-22:00,

niedziela: 11:00-21:00.

Wyznaczono także godziny pracy w dni świąteczne:

Wigilia (24.12): 10:00-16:00,

Boże Narodzenie: (25-26.12): 12:00-21:00,

sylwester (31.12): 11:00-21:00,

Nowy Rok (01.01): 12:00-17:00.

Co zaoferuje jarmark świąteczny w Warszawie?

Dotychczas stolica nie mogła pochwalić się jednym, dużym kiermaszem bożonarodzeniowym. Dostępne były wyłącznie mniejsze jarmarki. Tłumy turystów przyciągał głównie Kraków.

W tym roku powstanie pierwszy tak duży jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie. Z tej okazji organizatorzy przygotowali szczególne atrakcje dla odwiedzających. Jedną z nich jest największy w kraju diabelski młyn o wysokości aż 55 metrów. Ponadto, pojawi się choinko-karuzela mierząca 14 m, a także domek świętego Mikołaja czy karuzela wenecka.

Dostępnych będzie ponad 100 stoisk w formie drewnianych domków. W nich wystawcy zaoferują świąteczne pyszności. Zasmakować będzie można różnorodnych słodkości, a także produktów regionalnych z całego kraju. Mają się bowiem zjechać producenci rzemieślniczych wyrobów z różnych zakątków Polski. Pojawi się także scena, gdzie będą odbywać się koncerty i występy, również te charytatywne. Przy dźwiękach świątecznych pieśni i kolęd będzie można poczuć prawdziwy klimat Bożego Narodzenia.