Tomasz M., ostrołęcki działacz sportowy i były prezes klubu piłkarskiego podejrzany o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci, pozostanie w areszcie co najmniej do 28 czerwca. Śledczy potrzebują jeszcze opinii psychiatrycznej dotyczącej podejrzanego. Mężczyźnie, który usłyszał m.in. zarzuty zgwałcenia dwóch małoletnich, grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Wobec Tomasza M. nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania; do uzyskania pozostaje opinia psychiatryczna dotycząca podejrzanego - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Prokurator powiedziała, że w połowie kwietnia Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy zaskarżone przez obronę postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce o przedłużeniu tymczasowego aresztowania.



Zarzuty dla działacza

W styczniu 39-letni Tomasz M. usłyszał zarzuty zgwałcenia dwóch małoletnich poniżej 15. roku życia, wykorzystania stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonania innych czynności seksualnych oraz prezentowania małoletnim treści pornograficznych.

Według śledczych Tomasz M. dopuszczał się przestępstw w Ostrołęce i w Warszawie w okresie od lipca 2022 r. do sierpnia 2025 r.

W tym czasie podejrzany podstępem dopuścił się zgwałcenia dwóch małoletnich osób oraz wielokrotnie przy użyciu stosunku zależności doprowadził pokrzywdzone osoby do poddania się i wykonywania innych czynności seksualnych. Latem 2022 r. w Warszawie prezentował dzieciom treści pornograficzne - informowała w styczniu prokuratura.

Grozi mu nawet dożywocie

Podczas przesłuchania Tomasz M. nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 30 lat albo dożywocie.

Tomasz M. jest działaczem sportowym od wielu lat związanym z piłką nożną. Po postawieniu mu zarzutów Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej zawiesił go w prawach członka zarządu.