Przesuwanie terminów planowych zabiegów ma być głównym tematem spotkania dyrektorów szpitali powiatowych z całej Polski 4 grudnia w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM. Następnego dnia w Pałacu Prezydenckim zaplanowany jest szczyt medyczny. Będzie on poświęcony trudnej sytuacji finansowej lecznic.

Wiele szpitalnych oddziałów musi przesuwać planowe zabiegi / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

4 grudnia w Warszawie odbędzie się spotkanie dyrektorów szpitali powiatowych z całej Polski, głównym tematem będą przesuwane terminy planowych zabiegów.

W spotkaniu udział wezmą także samorządowcy, zaproszenia otrzymali prezydent i premier.

Szpitale zgłaszają problemy z płatnościami za nadwykonania, co skutkuje przesuwaniem operacji, m.in. endoprotezoplastyki i zaćmy, na przyszły rok.

Według Naczelnej Izby Lekarskiej problem dotyczy ponad 100 szpitalnych oddziałów w całej Polsce.

Wysłaliśmy zaproszenie również do pana prezydenta i pana premiera. Widzimy, że pan prezydent również się zaangażował. Chcemy porozmawiać o tym, czy możemy spodziewać się stabilizacji na koniec roku. Widzimy, że wiele szpitali, które wykonują endoplastykę i operacje zaćmy przesuwa terminy. Sygnały, które dostajemy, wskazują, że nadwykonania będą trudne do zapłacenia. Pacjenci będą musieli poczekać do początku przyszłego roku, nie mamy innego wyjścia - przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski.

Terminy operacji zaćmy są przesunięte na przyszły rok między innymi w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Z kolei w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ograniczenia dotyczą programów lekowych. Jak ustalił nasz dziennikarz, część pacjentów otrzymuje zapas leku na miesiąc, a nie na kwartał, jak było do tej pory.

2 grudnia zaplanowane jest kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. W jego trakcie wrócić ma temat możliwych zmian w ustawie, która dotyczy podwyżek dla pracowników szpitali i rozważanego przesunięcia terminu wejścia w życie wzrostu wynagrodzeń z lipca 2026 roku na styczeń 2027 roku. Ostatnie posiedzenie zespołu, które odbyło się w poprzedni wtorek, zostało przerwane przez stronę związkową.