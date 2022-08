Harry Styles ogłosił kontynuację trasy Love On Tour. Artysta zagra w 19 europejskich krajach, a także w Austin, Chicago, São Paulo i Limie. Prawdziwa gratka czeka polskich fanów gwiazdy. Harry Styles wystąpi w Warszawie na PGE Narodowym!





/ Materiały prasowe

Harry Styles w Warszawie wystąpi 2 lipca 2023 roku na stadionie PGE Narodowy. Bilety na koncert będzie można kupić już 2 września 2022 roku na LiveNation.pl.

Po 43-dniowym wyprzedanym tournée organizowanym w arenach w 2021 roku i dwóch specjalnych koncertach One Night Only w Nowym Jorku i Londynie rok później, fani z całego świata ponownie będą mieli okazję zobaczyć Harry’ego Stylesa na żywo w wielu dużych miastach.

Przyszłoroczna trasa promuje nowy album muzyka: "Harry’s House". Będzie to pierwsza europejska trasa Stylesa, której koncerty organizowane są na stadionach.

HARRY STYLES LOVE ON TOUR 2023 - KONCERTY W EUROPIE:

13 maja - Horsens, Denmark - CASA Arena!

17 maja - Munich, Germany - Olympiastadion!

22 maja - Coventry, UK - Coventry Building Society Arena!

26 maja - Edinburgh, UK - BT Murrayfield Stadium!

1 czerwca - Paris, France - Stade De France!

5 czerwca - Amsterdam, Netherlands -Johan Cruijff Arena!

10 czerwca - Slane, Ireland - Slane Castle*!

13 czerwca - London, UK - Wembley Stadium!

14 czerwca - London, UK - Wembley Stadium!

20 czerwca - Cardiff, UK - Principality Stadium!

24 czerwca - Werchter, Belgium - Festivalpark!

27 czerwca - Dusseldorf, Germany - MERKUR SPIEL-ARENA!

2 lipca - Warszawa, Polska - PGE Narodowy!

5 lipca - Frankfurt, Germany - Deutsche Bank Park!

8 lipca - Austria, Vienna - Ernst-Happel-Stadion!

12 lipca - Barcelona, Spain - Estadi Olimpic Lluis Company!

14 lipca - Madrid, Spain - Nuevo Espacio Mad Cool!

18 lipca - Lisbon, Portugal - Passeio Maritimo Alges!

22 lipca - Reggio Emilia, Italy - RCF Arena!



Jak kupić bilet?

Terminy sprzedaży biletów na wszystkie koncerty z trasy Love On Tour można sprawdzić na stronie hstyles.co.uk/tour.

Przedsprzedaż biletów na koncert w Polsce dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek 01.09 o godz. 10.00

Bilety w sprzedaży ogólnej na koncert Herry’ego Stylesa w Warszawie na PGE Narodowym będą dostępne od piątku 02.09 na LiveNation.pl od godz. 10.00

Harry Styles jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych artystów muzycznych na świecie. Jego trzeci album "Harry’s House" zapowiada bijący rekordy singiel "As It Was".

Wideo youtube

Debiutancki, imienny krążek Harry'ego znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów roku. W pierwszym tygodniu zanotował najlepszy wynik sprzedaży w historii w kategorii artystów męskich. Jego drugi album, zatytułowany "Fine Line", znalazł się na szczycie listy Billboard 200, stając się drugim amerykańskim numerem jeden Harry’ego. Zapisał się również na kartach historii list przebojów notując największą tygodniową sprzedaż solowej płyty od 1991 roku, kiedy Nielsen Music rozpoczęli publikację wyników sprzedaży.

Harry Styles wielokrotnie został doceniony przez publiczność i krytyków zdobywając m.in. dwie nagrody BRIT, nagrodę Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych. Jest pierwszym mężczyzną, który pojawił się solo na okładce magazynu Vogue.