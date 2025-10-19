Samochód należący do ambasady Rosji w Polsce dachował w sobotę wieczorem na warszawskiej Wisłostradzie. Na zjeździe z wiaduktu nad ulicą Krasińskiego jadąca z Łomianek w stronę Śródmieścia Dacia wypadła z drogi i uderzyła w bariery energochłonne. Elementy tych barier trafiły w inne auta jadące z naprzeciwka.

Kierowca Dacii, będący pracownikiem technicznym ambasady Rosji, stracił panowanie nad pojazdem z nieznanych przyczyn.

Auto uderzyło w bariery energochłonne, a elementy uszkodzonego pojazdu trafiły w samochody jadące z naprzeciwka.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Kierowca samochodu ambasady został ukarany mandatem.

Aspirant Kamil Sobótka ze stołecznej komendy potwierdził reporterowi RMF FM Kacprowi Wróblewskiemu, że samochód, który wypadł z drogi należał do ambasady Federacji Rosyjskiej. Podkreślił, że kierujący nie był dyplomatą, lecz pracownikiem technicznym tej placówki.

Wszyscy kierowcy, którzy brali udział w zderzeniu na Wisłostradzie, byli trzeźwi. Nikt nie trafił do szpitala, a prowadzący auto należące do rosyjskiej ambasady, które wypadło z drogi, został ukarany mandatem.

Wiadomo, że elementy uszkodzeń trafiły w auta, które jechały z naprzeciwka. Groźnie wyglądająca kraksa, którą ostatecznie zakwalifikowano jednak jako kolizję, miała miejsce na zjeździe z wiaduktu nad skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego na Wisłostradzie w Warszawie.

Na miejscu interweniowały służby - straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Zabezpieczono teren zdarzenia, zaś strażacy odłączyli zasilanie w pojazdach, a także usunęli rozlane płyny eksploatacyjne. Po usunięciu z jezdni elementów, które uległy uszkodzenia, przywrócono ruch drogowy na Wisłostradzie.



