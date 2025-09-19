Prawo i Sprawiedliwość żąda natychmiastowego zwołania dodatkowego posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Politycy partii opozycyjnej zarzucają ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi łamanie prawa i podważanie zasad państwa prawa. Wniosek w tej sprawie ma zostać złożony w najbliższych dniach.

Waldemar Żurek, Jarosław Kaczyński, fot. Leszek Szymański/Rafał Guz / PAP

Zarzuty wobec ministra sprawiedliwości

W piątek podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński ostro skrytykował działania obecnego rządu, a szczególnie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według lidera opozycji, od czasu objęcia władzy przez nową koalicję rządową, w Polsce dochodzi do licznych naruszeń prawa. Kaczyński podkreślił, że sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu po powołaniu Żurka na stanowisko szefa resortu sprawiedliwości.

Prezes PiS stwierdził, że obecnie prawo w Polsce przestaje obowiązywać, a państwo traci charakter państwa praworządnego. To są wszystko działania, które w jakiejś mierze przypominają to, co działo się w sądownictwie polskim po roku 1945 - mówił Kaczyński, nawiązując do najtrudniejszych okresów w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Wniosek o zwołanie komisji

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży formalny wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Jak wyjaśnił, celem posiedzenia ma być omówienie przypadków łamania prawa przez ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. Mamy do czynienia z bezprawiem, trzeba to nazwać jednoznacznie — oświadczył Błaszczak, podkreślając wagę sprawy i konieczność natychmiastowej reakcji ze strony parlamentu.

Krytyka ze strony polityków PiS

Do zarzutów wobec ministra Żurka odniósł się również poseł PiS Marcin Warchoł. W jego ocenie obecny szef resortu sprawiedliwości "zapisze się w kartach historii jako postać w istocie tragiczna". Warchoł zarzucił Żurkowi, że zamiast służyć Rzeczypospolitej i obywatelom, realizuje polityczne interesy premiera Donalda Tuska, porzucając niezależność sędziowską na rzecz partyjnych barw.

Odpowiedź przewodniczącego komisji

Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Paweł Śliz (Polska 2050) poinformował, że do tej pory nie otrzymał żadnego oficjalnego wniosku w sprawie zwołania dodatkowego posiedzenia. Sprawa pozostaje więc otwarta, a dalsze decyzje będą zależały od formalnych działań klubu PiS.