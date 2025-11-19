Rozpoczęły się zapisy na jubileuszowy, 20. Bieg "Policz się z cukrzycą". To wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące uczestników z całego świata, ponownie stanie się nieodłączną częścią Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku organizatorzy przygotowali aż 17 tysięcy miejsc – zarówno na trasie w Warszawie, jak i w wersji wirtualnej. Sprawdź, jak wziąć udział i dlaczego warto dołączyć do tej inicjatywy!
Bieg "Policz się z cukrzycą" to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna, jubileuszowa edycja, zapowiada się wyjątkowo - organizatorzy przygotowali rekordową liczbę pakietów startowych: 10 tysięcy miejsc na bieg ulicami Warszawy oraz 7 tysięcy na bieg wirtualny. Każdy, kto chce wziąć udział, może już teraz zapisać się na wybraną formę biegu.
W ramach 34. Finału WOŚP uczestnicy mogą wybrać jedną z trzech form biegu. Największą popularnością cieszy się tradycyjny bieg ulicami Warszawy na dystansie 5 kilometrów. Dla tych, którzy nie mogą pojawić się w stolicy, przygotowano bieg wirtualny - uczestnicy sami wybierają trasę i miejsce, w którym pokonają wymagany dystans. Trzecią opcją są lokalne imprezy sportowe, organizowane w wielu miejscowościach w kraju i za granicą.
Niezależnie od wybranej formy, dystans 5 kilometrów można pokonać biegnąc lub idąc - najważniejsze, by zrobić to własnymi siłami i z uśmiechem na twarzy. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się czas, lecz udział i wsparcie szczytnego celu.
Każdy uczestnik biegu otrzyma charakterystyczną, pomarańczową koszulkę oraz pamiątkowy medal po ukończeniu trasy. To nie tylko symbol udziału w wydarzeniu, ale także wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z cukrzycą. Pakiet startowy zawiera także inne niespodzianki, które mają umilić udział w biegu i podkreślić jego wyjątkowy charakter.
Bieg "Policz się z cukrzycą" to nie tylko promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, ale przede wszystkim realna pomoc dla osób chorych na cukrzycę. Całkowity dochód z pakietów startowych przeznaczony jest na zakup osobistych pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Do tej pory, dzięki wsparciu uczestników biegu, udało się zakupić aż 456 takich urządzeń. To sprzęt, który znacząco poprawia komfort życia i bezpieczeństwo przyszłych mam zmagających się z cukrzycą.
Bieg "Policz się z cukrzycą" z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Podczas ubiegłorocznej edycji wzięło w nim udział aż 15 tysięcy osób z 29 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Meksyku, Omanu, Brazylii czy Wietnamu. Wiele lokalnych społeczności organizuje własne imprezy sportowe, które towarzyszą Finałowi WOŚP już od połowy grudnia.
Aby wziąć udział w biegu, wystarczy zarejestrować się poprzez oficjalną stronę internetową wydarzenia i wybrać preferowaną formę uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć - zainteresowanie biegiem co roku jest ogromne. Uczestnictwo w biegu to nie tylko okazja do aktywności fizycznej, ale także szansa na wsparcie ważnej inicjatywy i poczucie wspólnoty z tysiącami osób w Polsce i na świecie.
Bieg "Policz się z cukrzycą" to wydarzenie, które integruje całe rodziny, przyjaciół i lokalne społeczności. Wśród uczestników nie brakuje zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osób, które po raz pierwszy stają na starcie. Wszyscy łączy jeden cel - pomoc potrzebującym i promocja zdrowego stylu życia.
źródło: wosp.org.pl