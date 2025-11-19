Rozpoczęły się zapisy na jubileuszowy, 20. Bieg "Policz się z cukrzycą". To wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące uczestników z całego świata, ponownie stanie się nieodłączną częścią Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku organizatorzy przygotowali aż 17 tysięcy miejsc – zarówno na trasie w Warszawie, jak i w wersji wirtualnej. Sprawdź, jak wziąć udział i dlaczego warto dołączyć do tej inicjatywy!

fot. WOŚP/Lucyna Lewandowska

Bieg "Policz się z cukrzycą" to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna, jubileuszowa edycja, zapowiada się wyjątkowo - organizatorzy przygotowali rekordową liczbę pakietów startowych: 10 tysięcy miejsc na bieg ulicami Warszawy oraz 7 tysięcy na bieg wirtualny. Każdy, kto chce wziąć udział, może już teraz zapisać się na wybraną formę biegu.

Trzy formy uczestnictwa - każdy znajdzie coś dla siebie

W ramach 34. Finału WOŚP uczestnicy mogą wybrać jedną z trzech form biegu. Największą popularnością cieszy się tradycyjny bieg ulicami Warszawy na dystansie 5 kilometrów. Dla tych, którzy nie mogą pojawić się w stolicy, przygotowano bieg wirtualny - uczestnicy sami wybierają trasę i miejsce, w którym pokonają wymagany dystans. Trzecią opcją są lokalne imprezy sportowe, organizowane w wielu miejscowościach w kraju i za granicą.

Niezależnie od wybranej formy, dystans 5 kilometrów można pokonać biegnąc lub idąc - najważniejsze, by zrobić to własnymi siłami i z uśmiechem na twarzy. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się czas, lecz udział i wsparcie szczytnego celu.

Pakiet startowy i wyjątkowe nagrody dla uczestników

Każdy uczestnik biegu otrzyma charakterystyczną, pomarańczową koszulkę oraz pamiątkowy medal po ukończeniu trasy. To nie tylko symbol udziału w wydarzeniu, ale także wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z cukrzycą. Pakiet startowy zawiera także inne niespodzianki, które mają umilić udział w biegu i podkreślić jego wyjątkowy charakter.

Bieg z misją - wsparcie dla diabetyków

Bieg "Policz się z cukrzycą" to nie tylko promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, ale przede wszystkim realna pomoc dla osób chorych na cukrzycę. Całkowity dochód z pakietów startowych przeznaczony jest na zakup osobistych pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Do tej pory, dzięki wsparciu uczestników biegu, udało się zakupić aż 456 takich urządzeń. To sprzęt, który znacząco poprawia komfort życia i bezpieczeństwo przyszłych mam zmagających się z cukrzycą.

Wydarzenie o międzynarodowym zasięgu

Bieg "Policz się z cukrzycą" z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Podczas ubiegłorocznej edycji wzięło w nim udział aż 15 tysięcy osób z 29 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Meksyku, Omanu, Brazylii czy Wietnamu. Wiele lokalnych społeczności organizuje własne imprezy sportowe, które towarzyszą Finałowi WOŚP już od połowy grudnia.

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w biegu, wystarczy zarejestrować się poprzez oficjalną stronę internetową wydarzenia i wybrać preferowaną formę uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto się pospieszyć - zainteresowanie biegiem co roku jest ogromne. Uczestnictwo w biegu to nie tylko okazja do aktywności fizycznej, ale także szansa na wsparcie ważnej inicjatywy i poczucie wspólnoty z tysiącami osób w Polsce i na świecie.

Bieg, który łączy pokolenia

Bieg "Policz się z cukrzycą" to wydarzenie, które integruje całe rodziny, przyjaciół i lokalne społeczności. Wśród uczestników nie brakuje zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osób, które po raz pierwszy stają na starcie. Wszyscy łączy jeden cel - pomoc potrzebującym i promocja zdrowego stylu życia.



źródło: wosp.org.pl