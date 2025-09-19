W nocy z niedzieli na poniedziałek - z 21 na 22 września w godz. 23:30-00:30 - na dworcu Warszawa Wschodnia odbędą się ćwiczenia ewakuacji ludzi. "Miejsce zbiórki osób ewakuowanych stanowić będzie oznakowany teren zewnętrzny od strony ul. Kijowskiej" - poinformowało w piątek PKP. W ćwiczeniach weźmie udział straż pożarna. Przewidywane jest "pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP".

Ważny komunikat PKP, w nocy z 21 na 22 września na dworcu Warszawa Wschodnia zostaną przeprowadzone ćwiczenia z ewakuacji / Shutterstock/Wojciech Olkusnik/East News / East News

Podróżujący, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek będą na dworcu Warszawa Wschodnia lub w jego rejonie, powinni przygotować się na działania służb, m.in. straży pożarnej. PKP poinformowało w piątek o ćwiczeniach procedury ewakuacji.

"Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie 0 (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej" - podano.

W ten sposób w warunkach rzeczywistych zostanie sprawdzona organizacja ewakuacji z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych i opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Miejsce zbiórki osób ewakuowanych znajdzie się na oznakowanym terenie od strony ul. Kijowskiej.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która od chwili przybycia pokieruje działaniami ratowniczymi na dworcu. "Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia" - uprzedza PKP.