O krok od tragedii w Żywcu - czteroosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem. Wszyscy, w tym dwoje dzieci, trafili do szpitala.

Wcześnie rano w piątek w jednym z domów jednorodzinnych w Żywcu (woj. śląskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Czteroosobowa rodzina - dwoje dorosłych i dwoje dzieci - zatruła się tlenkiem węgla. Wszyscy trafili do szpitala.

Przyczyną ulatniania się czadu był włączony w piwnicy spalinowy agregat prądotwórczy.

Apel o montowanie czujników czadu i dymu

Strażacy nieustannie apelują o montowanie w domach i mieszkaniach czujek czadu i dymu.

Przypomnijmy: od grudnia 2024 r. istnieje obowiązek montażu czujek czadu i dymu w nowo budowanych obiektach mieszkalnych i hotelach.

W istniejących budynkach mieszkalnych wymóg instalacji czujników wejdzie w życie 1 stycznia 2030 r.

Przepisy te dotyczą przede wszystkim pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.