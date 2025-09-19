Od 14 grudnia pociąg Pendolino zacznie kursować do Zakopanego - poinformowało PKP Intercity. Nowe połączenie Express InterCity Premium umożliwi bezpośrednią przejazd z Gdyni do stolicy Tatr w 7 godzin.

Zdj. poglądowe / Pawel Murzyn/East News / East News

Nie tylko szybciej, ale i bardziej komfortowo

Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity poinformował, że podróż z Zakopanego do Gdańska Głównego potrwa dokładnie 7 godzin i 1 minutę, a z Krakowa do Zakopanego godzinę i 57 minut. Skład zatrzyma się po drodze m.in. w Warszawie. W wakacje relacja Pendolino zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu, co - jak zaznaczył rzecznik - ma jeszcze bardziej ułatwić podróżowanie koleją na letni wypoczynek.

Bezwzględnie jest to połączenie oczekiwane od dawna w Zakopanem. Pierwsze Pendolino już testowo wjechało na dworzec zakopiański i zrobiło wszystkim apetyt na podróżowanie komfortowym pociągiem. (…) Pendolino nie tylko przewiezie pasażerów szybciej, ale i bardziej komfortowo. To wzmoży nastroje konsumenckie w portfolio z zamożniejszego gościa, który oczekuje tego rozwiązania - powiedział Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Przedstawiciel branży turystycznej dodał, że znaczenie ma nie tylko sam komfort i czas podróży, ale również marketingowy wymiar uruchomienia prestiżowego połączenia. Nareszcie Zakopane wraca do standardu komunikacyjnego znanego z okresu międzywojennego, kiedy to pod Giewont kursowała Luxtorpeda wożąc turystów prestiżowo, szybko i komfortowo - zaznaczył Wagner.

Luxtorpeda - luksusowy pociąg zmienił oblicze komunikacji

Słynna przedwojenna Luxtorpeda, czyli pociąg SAx 90080, była aerodynamicznym spalinowym składem, który kursował m.in. pod Tatry. W 1936 roku ustanowił rekord szybkości na trasie Kraków-Zakopane, pokonując ją w 2 godziny i 18 minut. Luksusowy pociąg spalinowy jeździł także na trasie Lwów - Zakopane, którą pokonywał w 11 godzin i 15 minut.

Jak informowaliśmy w czwartek , zanim PKP Intercity uruchomi na stałe kursy Pendolino pod Tatry, pasażerowie będą mogli skorzystać ze specjalnego przejazdu promocyjnego.

Pendolino z Warszawy do Zakopanego za złotówkę

Na 18 października zaplanowano promocyjny przejazd nowoczesnym pociągiem, który wyruszy o godz. 7:29 z Warszawy Wschodniej, zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu, a do Zakopanego dotrze o godz. 12:14. W drogę powrotną wyruszy o godz. 15:50, docierając do Warszawy Zachodniej o godz. 20:14. Cena biletu w drugiej klasie wyniesie symboliczną złotówkę.

Zgodnie z regulaminem promocji "Promocyjne Pendo do Zakopanego" bilety za 1 zł przysługują wszystkim pasażerom, a przejazd będzie obowiązywał wyłącznie w dniu 18 października w pociągu EIP na trasach Warszawa-Zakopane, Warszawa-Nowy Targ, Kraków -Zakopane, Kraków-Nowy Targ oraz w relacjach powrotnych.

Nowa połączenie Pendolino jest możliwa dzięki zmodernizowanej pod koniec grudnia 2023 r. linii kolejowej na Podhale. W ramach inwestycji o wartości ponad 1,4 mld zł netto odnowiono i zmodernizowano ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.