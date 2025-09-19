​W związku z koncertem popularnej artystki sanah, który odbędzie się w piątek i sobotę na PGE Narodowym w Warszawie, wjazd na Saską Kępę w tym czasie będzie ograniczony. Utrudnienia w stolicy będą też spowodowane zapowiedzianym wcześniej zgromadzeniem publicznym i przejazdem Warszawskiej Masy Krytycznej na Śródmieściu. Z kolei w niedzielę ulicami Tarchomina pobiegną uczestnicy "Biegu przez Most", co również może doprowadzić do utrudnień w ruchu.

W weekend na Stadionie Narodowym zagra Sanah (zdjęcie poglądowe) / Jarek Praszkiewicz / PAP

W piątek kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Śródmieściu mogą spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Na ten dzień zostały zapowiedziane dwa zgromadzenia publiczne. Pierwsze odbędzie się w godzinach 8:30-9:15 przed Pałacem Prezydenckim. Uczestnicy drugiego w godzinach 11:00-16:00 przejdą sprzed Rotundy PKO ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską i Traktem Królewskim najpierw przed siedzibę premiera, a potem przed Ministerstwo Sprawiedliwości.

Utrudnienia w Warszawie. Koncert sanah i przejazd rowerzystów z Masy Krytycznej

Także w piątek na ulice wyjadą rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej. W godz. 19:00-21:00 przejadą ulicami Śródmieścia, Pragi-Południe, Ochoty i Woli. "Policja zdecyduje o ewentualnym zamknięciu wybranych ulic dla ruchu" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego. Na PGE Narodowym zaśpiewa z kolei sanah i to dwukrotnie: w piątek i sobotę. Na stadion najlepiej dojechać metrem linii M2.

Przy Stadionie Narodowym zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Zarówno w piątek, jak i sobotę, w godzinach 17:00-20:00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Jak przekazał ZTM, po koncertach, policjanci zabezpieczający wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle'a. "Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, tramwaje linii 9 i 26, a także składy metra linii M2" - poinformowali drogowcy.

Niedzielny "Bieg przez Most" na Tarchominie

W niedzielę odbędzie się "Bieg przez Most". Zawodnicy pokonają dziesięć kilometrów ulicami Tarchomina oraz ciągiem pieszo-rowerowym mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Ulice na trasie biegu będą zamykane od około godziny 10:30. Ruch będzie na nie wracał sukcesywnie, po opuszczeniu ulicy przez ostatniego z zawodników. Najpóźniej, bo około godziny 13:30, samochody wrócą na ulice Trakt Nadwiślański i Szafrańców, gdzie po zakończeniu biegu głównego został zaplanowany bieg dzieci.

"W czasie zawodów autobusy linii: 126, 133 i 152 zmienią przystanki przy pętli Tarchomin, a linii: 211, 516 i 518 pojadą objazdami" - zaznaczył ZTM.