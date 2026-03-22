Ponad 25 tysięcy biegaczy stanęło na starcie jubileuszowego 20. Półmaratonu Warszawskiego. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Elżbieta Glinka, która nie tylko sięgnęła po zwycięstwo, ale także pobiła swój rekord życiowy. W rywalizacji mężczyzn triumfował Kenijczyk Amon Kiptoo. Tegoroczna edycja wydarzenia po raz kolejny potwierdziła swoją wysoką rangę, otrzymując prestiżowy status World Athletics Elite Label.

Elżbieta Glinka mija linię mety 20. Półmaratonu Warszawskiego / Rafał Guz / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Historyczny sukces Elżbiety Glinki

Elżbieta Glinka zapisała się w historii stołecznego półmaratonu, zostając pierwszą od 13 lat Polką, która wygrała tę imprezę. Na mecie uzyskała znakomity czas 1:09.25, wyprzedzając o 48 sekund brązową medalistkę mistrzostw świata w maratonie z 2023 roku, Marokankę Fatimę Ezzahrę Birdahę. Trzecie miejsce zajęła Hilda Jelagat Kiptum z Kenii, która straciła do zwyciężczyni 1 minutę i 16 sekund. Dla Glinki to nie tylko prestiżowy triumf, ale także nowy rekord życiowy.

Kenijska dominacja wśród mężczyzn

W rywalizacji mężczyzn bezapelacyjnie zwyciężył Amon Kiptoo z Kenii, uzyskując czas 1:01.09. Drugie miejsce zajął jego rodak Samuel Naibei Kiplimo, który stracił do zwycięzcy 57 sekund. Na najniższym stopniu podium stanął Hamza Sahli z Maroka (1:02.21). Najlepszym z Polaków był Mateusz Kaczor, który z czasem 1:04.40 uplasował się na ósmym miejscu.

Równolegle z półmaratonem rozegrano bieg na 5 km. Wśród mężczyzn zwyciężył Andrzej Kowalczyk (14.40), wyprzedzając Dariusza Nowakowskiego (14.43) i Roberta Glazersa z Łotwy (14.50). W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Agnieszka Chorzępa, która pokonała dystans w 16.07. Na podium stanęły także Dominika Stelmach (16.44) i Julia Weremczuk z Ukrainy (17.08).

Prestiżowy status i wymagająca trasa

Tegoroczny półmaraton otrzymał prestiżowy status World Athletics Elite Label, który przyznawany jest tylko imprezom spełniającym najwyższe standardy sportowe i organizacyjne. W gronie wydarzeń z tym wyróżnieniem znajdują się m.in. maratony w Sewilli i Barcelonie oraz półmaratony w Berlinie i Lizbonie. Organizatorzy podkreślają, że to dla nich zobowiązanie do dalszego podnoszenia poziomu sportowego i organizacyjnego.

Start biegu tradycyjnie zlokalizowano na moście Poniatowskiego. Trasa wiodła przez reprezentacyjne ulice stolicy, m.in. Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Bonifraterską, Andersa i Mickiewicza, aż do Placu Wilsona. Następnie zawodnicy kierowali się na Bielany, Wybrzeże Gdyńskie i przez Most Gdański na Pragę Północ. Meta, jak co roku, znajdowała się na błoniach Stadionu Narodowego.

Pierwszy Półmaraton Warszawski odbył się w 2006 roku. Od tego czasu impreza nieustannie się rozwija, przyciągając coraz większą liczbę uczestników i zawodników światowej klasy. Tegoroczna, jubileuszowa edycja, zgromadziła rekordową liczbę niemal 25 tysięcy biegaczy, potwierdzając, że stołeczny półmaraton należy do najważniejszych wydarzeń biegowych w tej części Europy.