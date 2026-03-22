Ponad 25 tysięcy biegaczy stanęło na starcie jubileuszowego 20. Półmaratonu Warszawskiego. Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Elżbieta Glinka, która nie tylko sięgnęła po zwycięstwo, ale także pobiła swój rekord życiowy. W rywalizacji mężczyzn triumfował Kenijczyk Amon Kiptoo. Tegoroczna edycja wydarzenia po raz kolejny potwierdziła swoją wysoką rangę, otrzymując prestiżowy status World Athletics Elite Label.
Elżbieta Glinka zapisała się w historii stołecznego półmaratonu, zostając pierwszą od 13 lat Polką, która wygrała tę imprezę. Na mecie uzyskała znakomity czas 1:09.25, wyprzedzając o 48 sekund brązową medalistkę mistrzostw świata w maratonie z 2023 roku, Marokankę Fatimę Ezzahrę Birdahę. Trzecie miejsce zajęła Hilda Jelagat Kiptum z Kenii, która straciła do zwyciężczyni 1 minutę i 16 sekund. Dla Glinki to nie tylko prestiżowy triumf, ale także nowy rekord życiowy.
W rywalizacji mężczyzn bezapelacyjnie zwyciężył Amon Kiptoo z Kenii, uzyskując czas 1:01.09. Drugie miejsce zajął jego rodak Samuel Naibei Kiplimo, który stracił do zwycięzcy 57 sekund. Na najniższym stopniu podium stanął Hamza Sahli z Maroka (1:02.21). Najlepszym z Polaków był Mateusz Kaczor, który z czasem 1:04.40 uplasował się na ósmym miejscu.
Równolegle z półmaratonem rozegrano bieg na 5 km. Wśród mężczyzn zwyciężył Andrzej Kowalczyk (14.40), wyprzedzając Dariusza Nowakowskiego (14.43) i Roberta Glazersa z Łotwy (14.50). W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Agnieszka Chorzępa, która pokonała dystans w 16.07. Na podium stanęły także Dominika Stelmach (16.44) i Julia Weremczuk z Ukrainy (17.08).
Tegoroczny półmaraton otrzymał prestiżowy status World Athletics Elite Label, który przyznawany jest tylko imprezom spełniającym najwyższe standardy sportowe i organizacyjne. W gronie wydarzeń z tym wyróżnieniem znajdują się m.in. maratony w Sewilli i Barcelonie oraz półmaratony w Berlinie i Lizbonie. Organizatorzy podkreślają, że to dla nich zobowiązanie do dalszego podnoszenia poziomu sportowego i organizacyjnego.
Start biegu tradycyjnie zlokalizowano na moście Poniatowskiego. Trasa wiodła przez reprezentacyjne ulice stolicy, m.in. Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Bonifraterską, Andersa i Mickiewicza, aż do Placu Wilsona. Następnie zawodnicy kierowali się na Bielany, Wybrzeże Gdyńskie i przez Most Gdański na Pragę Północ. Meta, jak co roku, znajdowała się na błoniach Stadionu Narodowego.
Pierwszy Półmaraton Warszawski odbył się w 2006 roku. Od tego czasu impreza nieustannie się rozwija, przyciągając coraz większą liczbę uczestników i zawodników światowej klasy. Tegoroczna, jubileuszowa edycja, zgromadziła rekordową liczbę niemal 25 tysięcy biegaczy, potwierdzając, że stołeczny półmaraton należy do najważniejszych wydarzeń biegowych w tej części Europy.