Droga S8 jest zablokowana po wypadku, do którego doszło po południu w czwartek w miejscowości Knurowiec w pow. wyszkowskim (Mazowieckie). Zderzyły się tam dwie ciężarówki. To już drugi podobny wypadek z udziałem samochodów ciężarowych, który wydarzył się w czwartek na ekspresowej "ósemce" w tym rejonie. Rano zginęła tam jedna osoba.

Ranny kierowca ciężarówki

Asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji, poinformował, że trasa S8 kierunku Białegostoku między węzłem Knurowiec a Porębą jest całkowicie zablokowana.

W czwartkowe po południu zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Ranny został kierowca ciężarówki, który jadąc z dużą prędkością, uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego, który prawdopodobnie zatrzymał się na pasie awaryjnym - przekazał PAP asp. Sawicki.

Mężczyzna został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Warszawie. Na miejscu pracują służby. Policja kieruje na objazdy drogami serwisowymi. Utrudnienia mogą potrwać ok. 3-4 godziny" - mówił przed godz. 15 asp. Sawicki.

Rano doszło do śmiertelnego wypadku

To już drugi wypadek z udziałem samochodów ciężarowych w tym rejonie, do którego doszło w czwartek rano w odległości ok. 10 km.

O godz. 8 na drodze S8 w pobliżu m. Przyjmy k. Poręby (pow. ostrowski) na pasie w kierunku Białegostoku zderzyły się trzy ciężarówki. Policjanci ustali, że na pasie awaryjnym stały dwa pojazdy ciężarowe, gdy jadący ciężarową scanią 60-letni kierowca z Łotwy uderzył w tył stojącej naczepy innej ciężarówki.

W tym czasie na pasie ruchu w pobliżu skrzynki narzędziowej ciężarówki stał jej kierowca - 48-letni mieszkaniec woj. podlaskiego. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu - przekazał policjant.

Kierowca z trzeciej ciężarówki Daf z naczepą - 38-letni mieszkaniec woj. podlaskiego - nie odniósł poważniejszych obrażeń.

60-letni obywatel Łotwy został przewieziony do szpitala na badania, tam pobrano mu również krew na obecność m.in środków odurzających. Decyzją prokuratora, 60-latek po badaniach został zatrzymany do wyjaśnienia.

Na miejscu pracują policjanci. Droga nadal jest zablokowana. Poprowadzono objazdy od strony Wyszkowa w Porębie na drogę serwisową do Dybek na S8.

