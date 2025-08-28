Dwaj Rosjanie zatrzymani na autostradzie A2 w rejonie Łowicza usłyszeli zarzuty śmiertelnego pobicia mężczyzny w Belgii. Procedura wydania ich belgijskim władzom ma zakończyć się w ciągu 2 miesięcy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dwaj Rosjanie - Borys N. i Artur D. - byli ścigani Europejskim Nakazem Aresztowania przez prokuraturę w Brugii za ciężkie pobicie oraz zabójstwo mężczyzny w Zeebrugge koło Brugii. Obaj zostali zatrzymani przez policję na autostradzie A2 w ubiegły wtorek.



Podczas przesłuchania w prokuraturze w Łodzi obaj podejrzani złożyli wyjaśnienia. Starszy z podejrzanych - 45-letni Borys N. - przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Młodszy - 33-letni Artur D. - nie przyznał się do zarzutów.

Ogłoszono im zarzut wynikający z Europejskiego Nakazu Aresztowania - powiedziała prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Dodała, że zgodnie z belgijskim kodeksem karnym popełnione przez nich przestępstwo kwalifikowane jest jako ciężkie pobicie oraz zabójstwo. Grozi za nie kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Decyzje w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz w przedmiocie przekazania podejrzanych stronie belgijskiej będą podejmowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi. Posiedzenie w tym przedmiocie jest zaplanowane jutro około godziny 11 - dodała Michałowska-Marchewa.

Rzeczniczka łódzkiej prokuratury wyjaśniła, że tymczasowe aresztowanie w przypadku Europejskiego Nakazu Aresztowania może być zastosowane maksymalnie na sto dni.

Uznajemy, że w tym przypadku dwa miesiące wystarczą, aby tę procedurę zakończyć - powiedziała.