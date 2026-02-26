​Co najmniej 10 funkcjonariuszy FBI badających sprawę bezprawnego przechowywania dokumentów niejawnych przez Donalda Trumpa w Mar-a-Lago zostało zwolnionych z pracy - podaje CNN. Stacja zwraca uwagę na to, że jest to kolejna już fala czystek w agencji. Ma to być odwet na pracownikach zaangażowanych w procesy wymierzone w prezydenta USA.

Szef FBI Kash Patel w towarzystwie prezydenta USA Donalda Trumpa / JIM LO SCALZO / POOL / PAP

Co najmniej 10 funkcjonariuszy FBI badających sprawę dokumentów niejawnych Donalda Trumpa zwolnionych z pracy - informuje CNN.

Decyzję o zwolnieniach podjął dyrektor FBI Kash Patel, który zarządził także wewnętrzne dochodzenie w agencji.

Zwolnienia interpretowane są jako odwet wobec pracowników zaangażowanych w śledztwa dotyczące byłego prezydenta USA.

Według stacji, która powołała się na cztery źródła znające szczegóły sprawy, dyrektor FBI Kash Patel nakazał zwolnienie niektórych swoich podwładnych, a także zarządził wszczęcie szerszego dochodzenia wewnętrznego.

Decyzję ogłoszono zaledwie kilka godzin po tym, gdy Patel ujawnił agencji Reutera, że w ramach śledztwa ws. dokumentów w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago biuro uzyskało metadane z telefonów Patela oraz Susie Wiles, obecnej szefowej sztabu Białego Domu.

Pokłosie spraw wymierzonych w Donalda Trumpa

Inwigilacja rejestrów telefonicznych szefa FBI i Wiles była prowadzona w latach 2022-2023 w ramach dochodzenia nadzorowanego przez Jacka Smitha, byłego specjalnego rzecznika Departamentu Sprawiedliwości. Badał on dwie sprawy federalne przeciwko Trumpowi ws. jego domniemanego niewłaściwego postępowania z dokumentami niejawnymi, znalezionymi w jego rezydencji Mar-a-Lago we Florydzie po zakończeniu pierwszej kadencji prezydenckiej (2017-2021).

Media: FBI sprawdzało billingi Patela i Wiles

Według ustaleń Reutersa, FBI sprawdzało billingi telefoniczne Patela i Wiles w czasie, gdy te osoby nie pełniły funkcji publicznych, lecz pozostawały w otoczeniu Trumpa. To oburzające i głęboko niepokojące, że poprzednie kierownictwo FBI potajemnie żądało moich rejestrów telefonicznych - powiedział Patel w oświadczeniu wysłanym Reutersowi.

Nawiązał tym samym do decyzji FBI za czasów administracji byłego prezydenta Joe Bidena. Obwiniał także funkcjonariuszy o posługiwanie się "błahymi pretekstami", by ukrywać "cały proces w aktach spraw i uniknąć wszelkiej kontroli".

Amerykańskie media zaznaczają, że ta seria zwolnień jest kolejnym przykładem czystek Patela, który już wcześniej pozbywał się funkcjonariuszy i innych pracowników związanych ze śledztwami ws. dokumentów w Mar-a-Lago i ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 r. W ubiegłym roku szef FBI zwolnił dziesiątki osób zaangażowanych w dochodzenia wymierzone w Trumpa.

Będą kolejne zwolnienia?

Według pięciu źródeł dziennika "New York Times", zwolnienia w FBI nie zakończą się na wspomnianych 10 funkcjonariuszach. Sam Patel od lat był obiektem dochodzeń Smitha i składał w 2022 roku zeznania przed jego ławą przysięgłych w ramach postępowania w sprawie dokumentów w Mar-a-Lago.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Donald Trump, po ustąpieniu z urzędu prezydenta, miał zabrać z Białego Domu tysiące rządowych dokumentów, w tym setki z klauzulą tajności, i przetrzymywał je w prywatnej rezydencji na Florydzie. Służby badały kontrowersyjną tezę obecnego dyrektora FBI, jakoby Trump odtajnił materiały z rezydencji jeszcze przed zakończeniem swojej pierwszej kadencji. Z kolei przejęcie rejestrów telefonicznych Wiles miało pomóc w ustaleniu, czy prawnicy Trumpa nie byli wykorzystywani do wywierania nacisków na świadków.