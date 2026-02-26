Sieć Planet Cash poinformowała, że zmienia limity wypłat gotówki ze swoich bankomatów. Chodzi zarówno o operacje kartowe, jak i używanie BLIK-a. Nowe zasady wchodzą w życie 2 marca.

Bankomat Planet Cash / Tetiana Harkava / Shutterstock

"Od 2 marca w całej sieci Planet Cash, dla wszystkich klientów, zwiększamy do 4000 złotych maksymalną kwotę jednorazowej wypłaty kartami Mastercard i Visa" - czytamy w komunikacie. Co ważne, jeśli jesteśmy klientami banku współpracującego z Planet Cash i obecnie ma on limit wyższy niż 4000 złotych, nic się dla nas nie zmieni.

Jeśli chodzi o wypłaty z użyciem BLIK-a, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. "Limit pojedynczej wypłaty realizowanej z wykorzystaniem kodu BLIK w sieci Planet Cash będzie dostosowany i uzależniony od warunków ekonomicznych danej lokalizacji bankomatu" - informuje Planet Cash. Jak podaje, to reakcja na utrzymanie przez Polski Standard Płatności, który odpowiada za BLIK, niezmienionej stawki wynagrodzenia dla operatorów bankomatowych.

Co ważne, zmiany zasad wypłaty gotówki z użyciem BLIK-a mają nie dotknąć klientów banków współpracujących z Planet Cash. "W tym przypadku będą obowiązywać dotychczasowe limity wypłat dla transakcji realizowanych z wykorzystaniem kodów BLIK" - wyjaśniono.



Planet Cash sygnalizuje, że stale rosną koszty obsługi gotówki, logistyki i konwojowania, serwisu technicznego, czynszów, energii itp. Mówi też o "braku ekonomicznego zbilansowania usługi wypłat realizowanych z użyciem kodów BLIK".

Euronet radykalnie zmniejszył limit

Zdj. ilustracyjne / WDnet Creation / Shutterstock

Warto przypomnieć, że użytkownicy BLIK-a od czwartku 19 lutego mogą wypłacać mniejsze kwoty w bankomatach Euronetu. Sieć obniżyła limit z 800 do 200 zł. Euronet tłumaczył, że współpraca z BLIK-iem w dotychczasowej formie jest dla niego za droga.

Jak informuje Polski Standard Płatności, W 2025 roku użytkownicy wykonali w bankomatach 79 mln operacji BLIK-iem. Średnia wartość pojedynczej wypłaty wyniosła 731 zł.