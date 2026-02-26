Szkoła Podstawowa nr 45 w katowickich Szopienicach po raz kolejny przeprowadzi badania krwi uczniów pod kątem obecności ołowiu. Akcja, zaplanowana na 19 marca, obejmie 40-45 dzieci w wieku 8-10 lat z klas II-IV. To element wieloletniego programu profilaktycznego, realizowanego od ponad 20 lat ze względu na historyczne skażenie środowiska metalami ciężkimi, związane z działalnością hutnictwa ołowiu w tej części miasta.

Katowice: Uczniowie podstawówki w Szopienicach będą przebadani pod kątem narażenia na ołów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Badania organizowane są we współpracy z Fundacją Miasteczko-Śląskie. Przeprowadzi je Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich w Miasteczku Śląskim, posiadające odpowiednie uprawnienia i akredytacje. Diagnostyka obejmie oznaczenie poziomu ołowiu we krwi, morfologię oraz ocenę poziomu witaminy D3. W ubiegłym roku wykryto u wielu uczniów niedobory tej witaminy, dlatego zimą przeprowadzono akcję suplementacji. Marcowe badania pozwolą ocenić skuteczność tych działań.

Pobór krwi odbędzie się na terenie szkoły, z zachowaniem procedur minimalizujących dyskomfort dzieci. Wyniki badań wraz z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi zagrożeń związanych z ołowiem i roli witaminy D trafią do rodziców. Uczniowie otrzymają także preparaty witaminowe.

Program finansowany jest przez Urząd Miasta Katowice i Fundację Miasteczko-Śląskie, dzięki czemu udział w badaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a w przypadku większego zainteresowania powstanie lista rezerwowa. Udział wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

Władze szkoły podkreślają, że regularne badania pozwalają na wczesne wykrycie zagrożeń i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych. Problem skażenia środowiska wciąż pozostaje aktualny w tej części Katowic, choć dzięki wieloletnim działaniom udało się uniknąć powtórki dramatycznych sytuacji zdrowotnych z przeszłości, o których przypomina m.in. serial "Ołowiane dzieci" poświęcony działalności dr Jolanty Wadowskiej-Król.