Prezes UOKiK zlecił przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w warszawskich biurach firmy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że działania są związane z podejrzeniem faworyzowania przez Allegro własnych metod dostawy produktów kosztem konkurencyjnych przedsiębiorców.

Prezes UOKiK zlecił przeszukanie siedziby Allegro w Poznaniu oraz biur w Warszawie.

UOKiK wyjaśnił, że korzystając z platformy Allegro i zamawiając produkty, wybór miejsca odbioru przesyłki pojawiał się automatycznie przy każdym zakupie, zapamiętując wcześniejsze preferencje. Urząd wskazał, że w pewnym momencie nastąpiła zmiana - domyślnie pojawił się inny punkt odbioru, a dotychczasowy trudno było odnaleźć.

W związku z tym prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Zdaniem Urzędu podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu.

"Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy" - przekazał, cytowany w informacji, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W komunikacie wyjaśniono, że przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. "Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro" - wskazano.

"Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy" - dodano.