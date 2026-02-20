Podczas prac archeologicznych w centrum Gandawy natrafiono na niezwykłe znaleziska z przeszłości miasta. Odkryto fragmenty XVI-wiecznego Zamku Hiszpańskiego, liczne artefakty codziennego użytku, a także dziesiątki średniowiecznych szkieletów z dawnego cmentarza opactwa św. Bawona. Odkrycia rzucają nowe światło na burzliwą historię miasta i życie jego dawnych mieszkańców.
- Odsłonięto fragmenty murów Zamku Hiszpańskiego z XVI wieku, wzniesionego z rozkazu cesarza Karola V.
- Znaleziono liczne artefakty, m.in. szklane naczynia, butelki, flakoniki i fragment rzeźby.
- Odkryto dawne szambo, które zachowało wiele przedmiotów codziennego użytku.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W XVI wieku Gandawa była miejscem burzliwych wydarzeń. Po buncie mieszkańców przeciwko podwyżkom podatków cesarz Karol V nakazał budowę potężnej twierdzy - Zamku Hiszpańskiego. Fortyfikacja miała zapewnić kontrolę nad miastem, a buntownicy, w ramach upokorzenia, musieli przejść przez miasto boso i z pętlą na szyi. Przez wieki zamek dominował nad okolicą, aż do XIX wieku, kiedy został rozebrany, a na jego miejscu powstała dzielnica Sint-Macharius.
Obecnie teren dawnego zamku przygotowywany jest pod budowę nowoczesnych apartamentów. Zanim jednak ruszą prace budowlane, archeolodzy prowadzą intensywne wykopaliska, by zabezpieczyć bezcenne relikty przeszłości. Odsłonięto fragmenty murów dawnych koszar, w których stacjonowali hiszpańscy żołnierze.
Wśród znalezisk znalazły się elementy szklanych naczyń, części butelek na wino, niewielkie flakoniki, prawdopodobnie na perfumy lub maści, a także fragment rzeźby przedstawiającej modlącą się postać z różańcem.
Szczególną uwagę archeologów przykuło dawne szambo, które w przeszłości służyło także jako miejsce składowania odpadów. Dzięki specyficznym warunkom panującym w tym miejscu wiele przedmiotów zachowało się w doskonałym stanie.
Analiza szczątków zwierzęcych, nasion i pyłków roślinnych pozwoli naukowcom odtworzyć dietę żołnierzy stacjonujących w zamku i poznać codzienne życie mieszkańców XVI-wiecznej Gandawy.
Podczas wykopalisk natrafiono również na dziesiątki średniowiecznych szkieletów. Znajdowały się one na terenie dawnego cmentarza opactwa św. Bawona, którego kościół zniknął z krajobrazu miasta przed wiekami. Szczątki pochodzą z okresu od XIII do XVI wieku i prawdopodobnie należały do osób związanych z życiem klasztornym. Dziś o dawnym opactwie przypominają jedynie drzewa posadzone na planie nieistniejącej już świątyni.
Odkrycia nie ograniczają się jedynie do czasów nowożytnych i średniowiecznych. Archeolodzy natrafili także na ceramikę i materiały budowlane z czasów rzymskich oraz krzemienne narzędzia z okresu prehistorycznego. To dowód na to, że teren ten był zamieszkany przez ludzi już od tysięcy lat.