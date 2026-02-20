Podczas prac archeologicznych w centrum Gandawy natrafiono na niezwykłe znaleziska z przeszłości miasta. Odkryto fragmenty XVI-wiecznego Zamku Hiszpańskiego, liczne artefakty codziennego użytku, a także dziesiątki średniowiecznych szkieletów z dawnego cmentarza opactwa św. Bawona. Odkrycia rzucają nowe światło na burzliwą historię miasta i życie jego dawnych mieszkańców.

/ Shutterstock

Odsłonięto fragmenty murów Zamku Hiszpańskiego z XVI wieku, wzniesionego z rozkazu cesarza Karola V.

Znaleziono liczne artefakty, m.in. szklane naczynia, butelki, flakoniki i fragment rzeźby.

Odkryto dawne szambo, które zachowało wiele przedmiotów codziennego użytku.

W XVI wieku Gandawa była miejscem burzliwych wydarzeń. Po buncie mieszkańców przeciwko podwyżkom podatków cesarz Karol V nakazał budowę potężnej twierdzy - Zamku Hiszpańskiego. Fortyfikacja miała zapewnić kontrolę nad miastem, a buntownicy, w ramach upokorzenia, musieli przejść przez miasto boso i z pętlą na szyi. Przez wieki zamek dominował nad okolicą, aż do XIX wieku, kiedy został rozebrany, a na jego miejscu powstała dzielnica Sint-Macharius.

Archeologiczne skarby pod nową inwestycją

Obecnie teren dawnego zamku przygotowywany jest pod budowę nowoczesnych apartamentów. Zanim jednak ruszą prace budowlane, archeolodzy prowadzą intensywne wykopaliska, by zabezpieczyć bezcenne relikty przeszłości. Odsłonięto fragmenty murów dawnych koszar, w których stacjonowali hiszpańscy żołnierze.

Wśród znalezisk znalazły się elementy szklanych naczyń, części butelek na wino, niewielkie flakoniki, prawdopodobnie na perfumy lub maści, a także fragment rzeźby przedstawiającej modlącą się postać z różańcem.

Szambo pełne historii

Szczególną uwagę archeologów przykuło dawne szambo, które w przeszłości służyło także jako miejsce składowania odpadów. Dzięki specyficznym warunkom panującym w tym miejscu wiele przedmiotów zachowało się w doskonałym stanie.

Analiza szczątków zwierzęcych, nasion i pyłków roślinnych pozwoli naukowcom odtworzyć dietę żołnierzy stacjonujących w zamku i poznać codzienne życie mieszkańców XVI-wiecznej Gandawy.

Tajemnice średniowiecznego cmentarza

Podczas wykopalisk natrafiono również na dziesiątki średniowiecznych szkieletów. Znajdowały się one na terenie dawnego cmentarza opactwa św. Bawona, którego kościół zniknął z krajobrazu miasta przed wiekami. Szczątki pochodzą z okresu od XIII do XVI wieku i prawdopodobnie należały do osób związanych z życiem klasztornym. Dziś o dawnym opactwie przypominają jedynie drzewa posadzone na planie nieistniejącej już świątyni.

Odkrycia nie ograniczają się jedynie do czasów nowożytnych i średniowiecznych. Archeolodzy natrafili także na ceramikę i materiały budowlane z czasów rzymskich oraz krzemienne narzędzia z okresu prehistorycznego. To dowód na to, że teren ten był zamieszkany przez ludzi już od tysięcy lat.