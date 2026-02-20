Sopocka Organizacja Turystyczna sprawdziła, skąd pochodzą turyści, którzy w 2025 r. wydali najwięcej w czasie pobytu w nadmorskim kurorcie. Wykorzystano do tego dane udostępnione przez jednego z operatorów kart płatniczych.

Dokarmianie łabędzi przy sopockim molo / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Z danych operatora kart VISA wynika, że 5 miast, których mieszkańcy w 2025 r. wydali w Sopocie najwięcej, to: Gdańsk, Warszawa, Gdynia, Wrocław i Białystok.

"Natomiast najwyższą dynamikę wzrostu wydatków odnotowano w związku z wizytami turystycznymi mieszkańców Białegostoku. Łącznie wydatki turystów krajowych wzrosły o 8,84 proc. rok do roku" - relacjonuje sopocki magistrat.

Zdj. ilustracyjne / DenPhotos / Shutterstock

Jak wyglądają dane z kart turystów zagranicznych? W pierwszej trójce najwięcej wydających w Sopocie są Norwegowie, Niemcy i Brytyjczycy. Na kolejnych miejscach znajdują się obywatele USA i Szwecji.

W 2025 roku turyści zagraniczni wydali w Sopocie o 13,26 proc. więcej niż rok wcześniej i aż o 24,71 proc. więcej niż w roku 2023 - informuje miasto. Jak podkreśla, podobny trend widać również wśród krajowych gości. Co ważne, coraz więcej odwiedzin ma miejsce poza sezonem.

Tegoroczna analiza ruchu turystycznego daje nam nie tylko pełniejszy obraz tego, jak rozwija się Sopot, ale przede wszystkim pozwala lepiej planować działania promocyjne na kolejne lata. Dzięki temu, że mogliśmy dane statystyczne uzupełnić danymi z transakcji VISA, możemy precyzyjniej ocenić, które rynki rosną, jakie wydarzenia przyciągają najwięcej gości i w jakich okresach miasto zyskuje najwięcej. To istotna wiedza dla lokalnych przedsiębiorców, bo pomaga im lepiej przygotować ofertę, dostosować ją do sezonowości i realnych potrzeb odwiedzających - mówi Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej. Sopot rozwija się jako destynacja całoroczna, a te dane pomogą mądrze ten potencjał wykorzystać - dodaje.