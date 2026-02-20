Jeremy Sochan po raz pierwszy wystąpił w barwach New York Knicks. Polski koszykarz, który niedawno rozstał się z San Antonio Spurs, zadebiutował w czwartkowym meczu NBA przeciwko Detroit Pistons. Mimo dobrej postawy Sochana, Knicks przegrali 111:126.

Jeremy Sochan zadebiutował w New York Knicks po odejściu z San Antonio Spurs.

Polak zagrał 10 minut, zdobył 2 punkty, miał przechwyt, asystę i blok.

Knicks przegrali z Detroit Pistons 111:126.

Jeremy Sochan, reprezentant Polski, zadebiutował w nowym zespole z Nowego Jorku zaledwie tydzień po rozwiązaniu kontraktu z San Antonio Spurs. 22-letni koszykarz pojawił się na parkiecie na 10 minut, zdobywając dwa punkty po efektownym wsadzie. W statystykach zapisał także przechwyt, asystę oraz blok.

Był to jedyny rzut Sochana w tym spotkaniu, ale jego postawa została doceniona przez kibiców i sztab szkoleniowy Knicks.

Pozytywne opinie trenera

Trener Knicks, Mike Brown, po meczu chwalił polskiego zawodnika. Myślę, że Jeremy pokazał się z dobrej strony. Nie grał od jakiegoś czasu, ale przez większość momentów, kiedy był na boisku i krył Cade’a Cunninghama, to było w tym sporo fizyczności i to nam się podobało. Tego potrzebujemy. Myślę, że biorąc pod uwagę to, jak długo nie grał i że jest z nami dopiero od kilku dni, to wykonał dobrą robotę - podkreślił szkoleniowiec.

Najlepszym graczem spotkania był Cade Cunningham z Detroit Pistons, który zdobył aż 42 punkty, 13 asyst i osiem zbiórek. Paul Reed dołożył 18 punktów, siedem zbiórek i trzy bloki.

W drużynie Knicks wyróżnił się Jalen Brunson z dorobkiem 33 punktów, ośmiu asyst i sześciu zbiórek.

Detroit Pistons kontynuują świetną passę - wygrali dziewięć z ostatnich jedenastu spotkań i prowadzą w Konferencji Wschodniej z bilansem 41 zwycięstw i 13 porażek. New York Knicks zajmują trzecie miejsce z bilansem 35-21.

Statystyki Sochana w NBA

Przed transferem do Knicks, Jeremy Sochan wystąpił w tym sezonie w 28 z 54 meczów San Antonio Spurs. Średnio grał 13 minut, zdobywając 4,1 punktu, 2,6 zbiórki i jedną asystę na mecz. W całej karierze w NBA rozegrał 212 spotkań, notując średnio 10,4 punktu, 5,6 zbiórki i 2,6 asysty.