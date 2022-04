W szczycie ostatniej pandemii w stołecznych szpitalach było prawie 660 łóżek covidowych. W największej lecznicy tymczasowej, w Szpitalu Południowym, hospitalizowanych było 3,5 tys. chorych na Covid-19 - poinformował warszawski ratusz.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W szczycie czasie ostatniej, piątej fali pandemii miejskie szpitale (dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim) zapewniały łącznie 658 łóżek do hospitalizacji osób zakażonych koronawirusem, w tym 120 łóżek respiratorowych przygotowanych do leczenia pacjentów w najcięższym stanie.



Sam tylko Szpital Południowy uruchomił 300 łóżek dla pacjentów covidowych, z czego 60 to łóżka respiratorowe. Warto dodać, że działający tam tymczasowy szpital covidowy był jedną z największych placówek tego typu w kraju.



Od chwili uruchomienia, tj. od 13 lutego 2021 r. do marca 2022 r. w szpitalu tymczasowym na terenie Szpitala Południowego przyjęto prawie 3500 pacjentów, z tym ponad 300 leczono na łóżkach respiratorowych.



Ponadto szpital zorganizował punkt szczepień przeciw Covid-19, w którym szczepionkę podano pond 84 tys. pacjentów.



W związku z decyzją ministra zdrowia 1 kwietnia zostały zlikwidowane wszystkie szpitale tymczasowe i wygaszone tzw. łóżka covidowe. Obecnie ratusz zbiera dane dotyczące liczby hospitalizowanych pacjentów ze wszystkich miejskich szpitali, w których funkcjonowały oddziały covidowe.

Stopniowe przenoszenie szpitalu na Solcu

Władze miasta deklarują jednocześnie, że ich celem jest możliwie najszybsze uruchomienie szerokiego zakresu świadczeń medycznych w Szpitalu Południowym.



Ponieważ ten szpital nie posiada samodzielnego kontraktu z NFZ, rozpoczęto przygotowania do stopniowego przenoszenia na Ursynów oddziałów ze szpitala na Solcu. Uruchomienie Szpitala Południowego, jako wielospecjalistycznego podmiotu leczniczego odbywa się w ścisłej współpracy z mazowieckim oddziałem NFZ. Ratusz zapowiedział, że na początku kwietnia w budynku Szpitala Południowego zaczną działalność: nowy oddział internistyczny (50 łóżek), oddział intensywnej terapii (OIT) oraz pracownia endoskopii.



Planuje się, że do wakacji zostanie otwarty w Szpitalu Południowym pododdział kardiologii i izba przyjęć, a następnie nowa poradnia przyszpitalna.



Na Solcu pozostanie poradnia przyszpitalna. Docelowo, do jesieni, w Szpitalu Południowym będą funkcjonować: oddział chirurgii ogólnej ze znaną z Solca specjalizacją chirurgii proktologicznej, oddział ortopedii z zespołem doświadczonym w endoprotetyce, oddział ginekologiczno-położniczy wraz z oddziałem neonatologii, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz wielospecjalizacyjna poradnia przyszpitalna.



Proces przenoszenia oddziałów ze Szpitala Solec do Szpitala Południowego, może potrwać około pół roku i wymaga m.in. wyposażania obiektu w sprzęt medyczny i odpowiedniej zabudowy.



Konieczna jest także decyzja Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego ta skomplikowana procedura otwierania oddziałów specjalistycznych odbywa się w ścisłej współpracy z NFZ.