Pociągi warszawskiego metra wciąż nie wróciły do kursowania po całej trasie pierwszej linii. Od momentu awarii pracownicy metra wykonują niesamowitą pracę. Bardzo dziękuję wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w naprawę. Dalsze prace będą jeszcze niestety jakiś czas trwały" - przyznał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Stacja metra Politechnika / Adam Burakowski / East News

Z najnowszego komunikatu Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie wynika, że pierwsza linia metra nie kursuje na odcinku Świętokrzyska - Wilanowska. Stacja Centrum dostępna jest jedynie dla pasażerów wsiadających w kierunku stacji Młociny.

Druga linia metra kursuje dziś bez utrudnień.

W związku z awarią cały czas działa autobusowa i tramwajowa komunikacja zastępcza.

"Dokładamy wszelkich starań, żeby przywrócić kursowanie na wszystkich stacjach jak najszybciej. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i postępach prac" - zapewnił w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jednocześnie przyznał, że "dalsze prace będą jeszcze niestety jakiś czas trwały".

Utrudnienia w funkcjonowaniu pierwszej linii metra to efekt pożaru, który wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek na podstacji energetycznej w okolicy stacji metra Racławicka. Uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchem pociągów, w tym światłowody. Obecnie wszystko wskazuje na to, że była to awaria techniczna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.