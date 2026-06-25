Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy straży granicznej oraz stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Władze Łotwy ścigały Rosjanina za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat.

Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dowodu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro.



Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina, który został pozytywnie rozpatrzony. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.

W czasie akcji służb zatrzymano również Ukraińca, który od 3 lat uchylał się od wykonania decyzji zobowiązującej go do powrotu do ojczyzny. Mężczyzna został doprowadzony do drogowego przejścia granicznego w Zosinie.

Trzecią zatrzymaną osobą była Białorusinka, która od ponad 2 lat przebywała w Polsce nielegalnie, bez wizy ani innego dokumentu uprawniającego do pobytu. Nakazano jej wyjazd i zakazano ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw obszaru Schengen przez 2 lata.