​Luksusowa willa z prywatnym basenem i kortem tenisowym, która przez lata była symbolem przepychu w warszawskim Ursusie, zostanie wkrótce zburzona. Na jej miejscu powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe. To kolejny przykład dynamicznych zmian, jakie zachodzą w tej niegdyś przemysłowej dzielnicy stolicy.

Burzą legendarną willę milionera w Ursusie? Luksusowy dom ustępuje miejsca blokom, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Luksusowa willa w Ursusie, niegdyś należąca do jednego z najbogatszych Polaków, zostanie zburzona.

Na jej miejscu powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe z 59 lokalami, garażem podziemnym i usługami.

Ursus przechodzi dynamiczną transformację, przyciągając deweloperów i nowych mieszkańców.

Luksusowa willa w Ursusie - koniec pewnej epoki

Przy ulicy Ryżowej 72 w warszawskim Ursusie przez lata stała jedna z najbardziej okazałych willi w stolicy. Za wysokim ogrodzeniem i szpalerem drzew kryła się rezydencja, która w latach 90. była synonimem luksusu. Prywatny basen, kort tenisowy, jacuzzi oraz lustrzane sufity - to tylko niektóre z udogodnień, które miały świadczyć o zamożności właściciela. Jak czytamy na stronie Business Insider, willa należała do Leonarda Praśniewskiego, przedsiębiorcy i bankiera, który w 1990 roku znalazł się w czołówce najbogatszych Polaków.

Od luksusu do ruiny

Z biegiem lat rezydencja popadła w zapomnienie. Wnętrza, które kiedyś zachwycały przepychem, zaczęły straszyć pustką i zniszczeniem. Tajemnicą pozostaje, dlaczego tak luksusowy dom został opuszczony. Z czasem willa stała się symbolem przemijającej epoki i zmieniającego się oblicza Ursusa. Dzielnica, niegdyś kojarzona głównie z przemysłem i Zakładami Mechanicznymi "Ursus", zaczęła przyciągać deweloperów oraz nowych mieszkańców szukających wygodnego życia w stolicy.

Nowe inwestycje w Ursusie

Obecnie właścicielem działki przy Ryżowej 72 jest firma DWE Group, która planuje budowę nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. W 2024 roku deweloper uzyskał pozwolenie na rozbiórkę dawnej willi oraz budowę bloków. W pierwszym etapie inwestycji powstanie 59 mieszkań o powierzchni od 43 do 113 metrów kwadratowych. Projekt zakłada również budowę garażu podziemnego oraz lokali usługowych, które mają ułatwić codzienne życie przyszłym mieszkańcom.

Ursus - dzielnica w dynamicznej transformacji

Ostatnie lata to czas intensywnych zmian w Ursusie. Dawne sady i pola uprawne zostały zastąpione nowoczesnymi osiedlami, a tereny po fabrykach zamieniono na magazyny lub kolejne bloki mieszkalne. Dzielnica zyskuje na atrakcyjności również dzięki planowanej piątej linii metra, która ma jeszcze bardziej ułatwić komunikację z centrum Warszawy. Ursus, który przez dekady był symbolem przemysłowej Warszawy, dziś staje się jednym z najdynamiczniej rozwijających się rejonów stolicy.

Historia willi przy Ryżowej 72 to przykład, jak zmienia się Warszawa i jej dzielnice. Luksusowa rezydencja, która przez lata była symbolem bogactwa, ustępuje miejsca nowoczesnym inwestycjom mieszkaniowym. Dla wielu mieszkańców Ursusa to dowód na to, że dzielnica nieustannie się rozwija i przyciąga nowych mieszkańców, oferując im coraz lepsze warunki do życia.