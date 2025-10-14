Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż dwa mieszkania w Warszawie. Lokale znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach na Ochocie i Woli, a ceny wywoławcze nie przekraczają 400 tysięcy złotych.

fot. Agencja Mienia Wojskowego / RMF24

Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż dwa mieszkania w Warszawie, na Ochocie i Woli, w cenach nieprzekraczających 400 tys. zł.

Lokale położone są w dobrze skomunikowanych dzielnicach, z dostępem do infrastruktury miejskiej i terenów zielonych.

Przetargi mogą zainteresować zarówno osoby szukające własnego lokum, jak i inwestorów.

Warszawa, dzielnica Ochota, Grójecka 66

Cena wywoławcza 339 000,00 PLN

źródło: Agencja Mienia Wojskowego / RMF24

Pierwsza z oferowanych nieruchomości znajduje się przy ulicy Grójeckiej 66, w sercu dzielnicy Ochota. Lokal mieszkalny nr 91 usytuowany jest w ośmiokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym, zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Cena wywoławcza mieszkania została ustalona na 339 000 złotych.

Budynek wyposażony jest we wszystkie miejskie sieci infrastrukturalne, a także windę, co znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania. Lokalizacja przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Warszawy zapewnia doskonały dostęp do środków transportu publicznego. W odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, a także stacja rowerów miejskich Veturilo. Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking za budynkiem, a w okolicy rozmieszczono miejskie stojaki rowerowe.

Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz liczne punkty handlowo-usługowe. W pobliżu znajduje się także teatr i tereny zielone, takie jak Plac Baśniowy oraz Park Marii Skłodowskiej-Curie. Odległość od centrum miasta wynosi około 3 kilometry, co czyni tę lokalizację szczególnie atrakcyjną dla osób ceniących szybki dostęp do śródmieścia.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.11.2025 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 9.

Warszawa, dzielnica Wola, Deotymy 54

Cena wywoławcza 340 000 PLN

źródło: Agencja Mienia Wojskowego / RMF24

Drugie mieszkanie, które trafiło do oferty Agencji Mienia Wojskowego, znajduje się przy ulicy Deotymy 54 w dzielnicy Wola. Lokal mieszkalny nr 48 położony jest w czterokondygnacyjnym bloku wielorodzinnym, również zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Budynek posiada dostęp do wszystkich miejskich sieci infrastrukturalnych, co gwarantuje wygodę użytkowania.

Lokalizacja w tej części Warszawy zapewnia bardzo dobre połączenie z innymi dzielnicami miasta. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, a także stacja metra oraz system rowerów miejskich Veturilo. Ulica Deotymy biegnie od skrzyżowania z ulicą Górczewską i Elekcyjną do skrzyżowania z Obozową i Dahlberga, a wzdłuż niej przebiega ścieżka rowerowa. Główne arterie komunikacyjne dzielnicy to ulice Górczewska i Obozowa, co dodatkowo ułatwia dojazd do centrum, które oddalone jest o około 6 kilometrów.

Najbliższe otoczenie budynku stanowi zabudowa mieszkaniowa, liczne punkty handlowo-usługowe, żłobek, przedszkole, szkoły oraz tereny zielone, takie jak Lasek na Kole i Park Moczydło. To sprawia, że lokalizacja ta jest szczególnie atrakcyjna dla rodzin z dziećmi oraz osób ceniących bliskość miejskiej infrastruktury i terenów rekreacyjnych.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Atrakcyjne ceny i lokalizacje

Oba mieszkania oferowane przez Agencję Mienia Wojskowego wyróżniają się nie tylko atrakcyjnymi cenami, ale również dogodnym położeniem. Zarówno Ochota, jak i Wola to dzielnice dobrze skomunikowane z centrum Warszawy, oferujące bogatą infrastrukturę handlową, usługową oraz edukacyjną.

Przetargi na sprzedaż mieszkań to okazja dla osób, które poszukują własnego lokum w stolicy w przystępnej cenie. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu oraz dokumentacji można znaleźć na stronie Agencji Mienia Wojskowego.