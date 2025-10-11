W samym sercu Warszawy, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno działała agencja towarzyska, powstała klubokawiarnia Cyrk Motyli. Nowa inicjatywa ks. Główczyńskiego przyciąga uwagę nie tylko nietypową lokalizacją, ale także oryginalną formułą - bez cennika, bez alkoholu, z codziennymi wydarzeniami tematycznymi i otwartością na wszystkich mieszkańców stolicy.

To już druga odsłona projektu - pierwsza klubokawiarnia pod tą samą nazwą funkcjonowała sezonowo na Bulwarach Wiślanych, gdzie szybko zyskała popularność wśród mieszkańców. / Rafał Guz / PAP

Klubokawiarnia Cyrk Motyli - nowa przestrzeń na mapie Warszawy

W październiku 2024 roku w centrum Warszawy, przy ulicy Żurawiej 22, zostanie otwarta całoroczna klubokawiarnia Cyrk Motyli. Za inicjatywą stoi ks. Główczyński, znany z działań społecznych i ewangelizacyjnych. To już druga odsłona projektu - pierwsza klubokawiarnia pod tą samą nazwą funkcjonowała sezonowo na Bulwarach Wiślanych, gdzie szybko zyskała popularność wśród mieszkańców.

Nowy lokal powstał w miejscu o burzliwej historii - przez lata mieściła się tu agencja towarzyska, a ostatnie osiem lat działał klub komediowy. Ksiądz podkreśla, że chce odwrócić trend znany z Zachodu, gdzie dawne kościoły zamieniają się w kluby nocne. Tym razem to miejsce rozrywki i grzechu zostaje przekształcone w przestrzeń spotkań, rozmów i wspólnego spędzania czasu w duchu chrześcijańskich wartości.

Bez cennika i alkoholu - innowacyjny model działania

Cyrk Motyli wyróżnia się na tle innych warszawskich kawiarni nietypowym podejściem do płatności i oferty. W lokalu nie będzie cennika ani alkoholu. Goście sami zdecydują, ile zapłacą za zamówione napoje i potrawy, a w poniedziałki jedyną akceptowaną "walutą" będą uśmiechy. Tego dnia szczególnie mile widziane są rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami, dla których lokal stanie się przestrzenią integracji i radości.

Każdy dzień tygodnia w Cyrku Motyli będzie miał swój temat przewodni. Wtorki zarezerwowano dla seniorów, którzy będą mogli wziąć udział w potańcówkach. Środy to czas integracji - wspólne oglądanie meczów i filmów. Czwartki poświęcone będą dyskusjom o wierze i życiu Kościoła, a piątki - koncertom, występom i spotkaniom z ciekawymi ludźmi. Soboty upłyną pod znakiem bezalkoholowych dyskotek, a niedziele staną się dniem rodzin z dziećmi.

Nowoczesne formy wsparcia i ewangelizacji

Utrzymanie lokalu w centrum Warszawy wiąże się z wysokimi kosztami. Aby zachować model działania bez cennika, ks. Główczyński zdecydował się na nietypowy krok - uruchomił zbiórkę na popularnej platformie, znanej głównie z treści o tematyce erotycznej. Duchowny tłumaczy, że wybrał to miejsce, ponieważ nie było tam dotąd podobnych inicjatyw, a jego celem jest docieranie z przesłaniem Ewangelii do miejsc, które nie kojarzą się z Kościołem.

Na swoim koncie zamierza publikować codzienne komentarze do Ewangelii oraz relacje z wydarzeń organizowanych w Cyrku Motyli w Warszawie i Piastowie. Te same treści będą dostępne także na kanale "Ksiądz z osiedla" na YouTube oraz w mediach społecznościowych.