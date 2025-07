​Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w nielegalny hazard. Pod koniec czerwca funkcjonariusze z czterech urzędów celno-skarbowych zlikwidowali łącznie 23 punkty, w których prowadzono nielegalne gry hazardowe. Służby działały w Warszawie, Żyrardowie, Mińsku Mazowieckim oraz w powiecie wołomińskim.

Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała 23 nielegalne salony gier, fot. KAS

Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała 23 nielegalne salony gier. W operacji udział wzięło aż 171 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli 122 nielegalne automaty do gier oraz 160 tys. zł w gotówce. W jednym z lokali ujawniono także marihuanę oraz akcesoria do jej palenia.

Zatrzymano 25 osób - obywateli Polski, Mołdawii, Ukrainy, Azerbejdżanu i Białorusi. Wszyscy usłyszeli zarzuty prowadzenia nielegalnych gier hazardowych, co jest przestępstwem określonym w ustawie o grach hazardowych. Dodatkowo 12 osób przesłuchano w charakterze świadków.

Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do 3 lat lub obie te kary łącznie. Każdy nielegalny automat to również potencjalna kara administracyjna w wysokości 100 tys. zł, którą mogą ponieść zarówno organizatorzy, jak i właściciele lokali udostępniających miejsce do prowadzenia nielegalnych gier.

Przeszukania przeprowadzone 28 czerwca odbyły się na podstawie postanowień Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Północ. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zlikwidowano 23 nielegalne salony gier

Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała 23 nielegalne salony gier, fot. KAS

Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała 23 nielegalne salony gier, fot. KAS

Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała 23 nielegalne salony gier, fot. KAS