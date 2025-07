Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ostrzega przed żeglugą po Bugu w związku z ekstremalnie niskimi stanami wody w tej rzece. Chodzi m.in. o łodzie motorowe, kajaki, łódki. Poziom wody na Bugu we Włodawie wynosi w czwartek 69 cm, a w Dorohusku – 43 cm.

Niski stan wody w rzece Bug / Afa Pixx/Zenon Żyburtowicz / PAP

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie wydał ostrzeżenie w sprawie korzystania z drogi wodnej Bugu. W związku z utrzymującymi się skrajnie niskimi stanami wody w rzece nie zaleca się - jak poinformowano - prowadzenia żeglugi na tej drodze wodnej. Rzecznik instytucji Tomasz Makowski wyjaśnił, że chodzi m.in. o kajaki, łódki, żaglówki i łodzie motorowe.

Na naszym odcinku nie pływają większe statki turystyczne z tego względu, że Bug jest rzeką nieuregulowaną i meandruje, cały czas pojawiają się w niespodziewanych miejscach nowe łachy piachu lub głębiny - podkreślił.

Jak ostrzeżono w komunikacie, uprawianie żeglugi przy aktualnych głębokościach tranzytowych może wiązać się z uszkodzeniem jednostki pływającej.

Chodzi o to, aby nie zrobić sobie krzywdy - dodał rzecznik.

Wstrzymano przeprawę na Wiśle między Kazimierzem Dolnym a Janowcem

Przeprawa promowa na Wiśle między Kazimierzem Dolnym a Janowcem była w środę wstrzymana. Z informacji wójta Janowca Jana Gędka wynika, że w piątek po południu prom ma ponownie działać.

Według danych na stronie Hydro IMGW-PIB stany wody w rzekach Lubelszczyzny układają się w strefie niskiej i średniej. Poziom wody w Bugu we Włodawie wynosi w czwartek 69 cm, przy czym absolutne minimum (62 cm) zanotowano ponad 60 lat temu, w sierpniu 1963 r.

Wodowskaz na Bugu w Dorohusku pokazuje 43 cm, w Kryłowie - 42 cm, a woda w Wiśle w Puławach spadła do 80 cm.

Ostrzeżenie przed upałami

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed upałami dla województwa lubelskiego. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od 31 st. C do 34 st. C. Alert obowiązuje w czwartek w godz. 12.00-20.00.