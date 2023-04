9-latka z powiatu piaseczyńskiego (woj. mazowieckie) wykazała się wzorową postawą, gdy jej babcia straciła przytomność. Dziewczynka wezwała służby i postępowała według instrukcji dyspozytorki. Pocieszała również swoją młodszą siostrę, która była wówczas razem z nią.

Dziewczynki zostały nagrodzone przez komendanta policji / KPP Piaseczno /

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku. Babcia, pod opieką której były dwie dziewczynki - Zuzia w wieku 9 lat i Ula w wieku 6 lat - nagle straciła przytomność.

Zuzia bez wahania i zastanowienia sięgnęła po telefon i wybrała numer alarmowy 112. Ze stoickim spokojem prowadziła rozmowę, przekazując wszystkie informacje, o które prosiła ją dyspozytorka - relacjonuje piaseczyńska policja.

Ponadto - jak podkreślają mundurowi - dziewczynka zadbała również o to, by jej młodsza siostra nie bała się i czuła się bezpiecznie. Dzięki tak wzorowemu zachowaniu, na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły seniorce pomocy i zabrały ją do szpitala - relacjonuje policja.

Dziewczynki pomogły swojej babci wzywając pogotowie / KPP Piaseczno /

Dyplom dla bohaterskich dziewczynek

9-letnia Zuzia oraz jej siostra 6-letnia Ula odwiedziły, wspólnie z mamą, w miniony czwartek siedzibę piaseczyńskich policjantów. Obie dziewczynki z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Pawła Krauza otrzymały podziękowania za swoją bohaterską postawę.

W ramach dodatkowej nagrody dziewczynki mogły zwiedzić budynek komendy oraz przyjrzeć się z bliska pracy policjantów. Największą radość sprawiła im możliwość zobaczenia sprzętu policyjnego, w tym radiowozów - informuje policja.