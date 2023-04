We wrocławskim Muzuem Architektury można oglądać niecodzienną instalację artystyczną, której głównymi bohaterami są rośliny. Nazwano ją Greenhouse Silent Disco.

Przyniesione przez mieszkańców Wrocławia kwiaty doniczkowe są podłączone do specjalnych urządzeń. Dzięki temu odwiedzający wystawę mogą zobaczyć i usłyszeć komunikaty, które wysyłają.

Wiemy już, że rośliny są w stanie komunikować nam swoje potrzeby, a my jesteśmy w stanie je odczytać przy pomocy fluorometrów, które odczytują poziom fluorescencji chlorofilu. Roślina dokładnie jest w stanie powiedzieć nam wszystko, czy i jakiego światła potrzebuje, jakiego nawozu, ile wody, czy ma za sucho czy za mokro. Jeszcze nie do końca sprawnie czytamy te komunikaty, ale już niedługo przy pomocy sztucznej inteligencji i systemów komputerowych będziemy w stanie odczytywać pełne zapotrzebowanie wszystkich roślin - tłumaczył Michał Duda z Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Instalacja „Greenhouse Silent Disco”, którą Muzeum Architektury prezentować do połowy października 2023 roku, zainspirowana została badaniami realizowanymi przez wybitnego fizjologa roślin prof. Hazema Kalajiego, które skupiają się na analizie fotosyntezy – procesu kluczowego nie tylko dla egzystencji samych roślin, ale za sprawą produktu ubocznego — tlenu, dla całego ziemskiego ekosystemu.

W instalacji „Greenhouse silent disco” podejmujemy próbę nawiązania więzi poprzez interakcję między ludźmi a istotami roślinnymi – tym drugim przyznając role głównych aktorek. Kreując sytuację spotkania z kilkuset roślinami, które towarzyszą nam na co dzień we wnętrzach naszych mieszkań, przyglądamy się ich naturze i monitorujemy ich potrzeby. Za sprawą nowoczesnej technologii staramy się przywrócić umiejętność komunikacji i współodczuwania z innymi gatunkami, którą możemy wyobrazić sobie jako dawno utraconą więź z naturą - czytamy na stronie Muzeum Architektury.

Wystawa będzie czynna do 15 października.