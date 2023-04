​Elementy XVII-wiecznego chińskiego serwisu porcelanowego z dawnej kolekcji Zamku w Łańcucie będzie można oglądać od poniedziałku wielkanocnego. Serwis w 1944 r. został ewakuowany przez Alfreda III Potockiego, ostatniego ordynata. Takiego serwisu nie posiadał przed II wojną żaden najbogatszy zbiór w Europie - przekazała Joanna Garbulińska-Charchut z Muzeum-Zamku.

Zamek w Łańcucie / Darek Delmanowicz / PAP

Na wystawie zostanie zaprezentowanych sześć obiektów kupionych przez Muzeum - Zamek w Łańcucie z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwa obiekty z prywatnej kolekcji, które właściciel przekazał Muzeum w depozyt, z możliwością zakupu.

Dzieła sztuki powróciły do Łańcuta w ubiegłym roku, po 78 latach nieobecności. Ich proweniencję potwierdzają nalepki inwentarzowe z napisem "ZAMEK Łańcucki", stosowane przed II wojną światową.

Prezentowane obiekty to fragment serwisu z okresu Kang-Xi (1662-1723), który cesarz Chin podarował królowi Janowi III Sobieskiemu. Następnie stał się on własnością Czartoryskich i pochodząca z tego rodu księżna Izabella, żona Stanisława Lubomirskiego, Marszałka Wielkiego Koronnego, przywiozła serwis do Łańcuta - przypomniała Joanna Garbulińska-Charchut.

Za czasów ostatniego ordynata, w latach 20. i 30. XX w. kolekcję przechowywano w czterech szafach Riesenera, a część dużych półmisków była zawieszona na ścianach Wielkiej Jadalni, na I piętrze zamku. Komplet liczył ponad sto sztuk i składał się z wielkich oraz mniejszych półmisków, talerzy, i salaterek. Każdy element tego serwisu był malowany ręcznie. Podobne są tylko kwiatowe dekoracje na obrzeżach.

Serwis zdobią sceny ukazujące kobiety - generałów klanu z Yang, które gdy owdowiały lub gdy ich mężowie zostali ranni, postanowiły same bronić granic Song. Sceny ukazują ćwiczenia umiejętności jeździeckich i wojskowych przed wyruszeniem na wojnę. Postacie są symbolem niezachwianej lojalności - przekazała Garbulińska-Charchut.

W 1944 r. serwis został wywieziony przez Alfreda III Potockiego IV ordynata, który ewakuował dzieła sztuki, znajdujące się w zamku. Po wojnie poszczególne egzemplarze z tego kompletu pojawiły się już wcześniej na kilku aukcjach, ale muzeum nie miało pieniędzy na ich zakup.

Wystawa potrwa do 5 maja br., XVII-wieczny serwis porcelanowy będzie można obejrzeć w ramach karnetu uprawniającego do zwiedzania wnętrz I piętra zamku.