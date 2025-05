"Liczę, że w obliczu tragicznych wydarzeń ostatnich tygodni, organy naszego Państwa, w tym prokuratura, staną na straży obywateli przed narastającą agresją. (...) Czy zbliżający się egzamin nie jest wystarczającym powodem do nerwów? Naprawdę chcemy, aby nasza młodzież zdawała go w atmosferze medialnej histerii, która dodatkowo ma się nijak do rzeczywistości?" - pytał retorycznie Pietruczuk.

Według telewizji wPolsce, która towarzyszyła Kowalskiemu i Bąkiewiczowi w wizycie w szkole, o planach zdejmowania godła mieli poinformować zaniepokojeni rodzice. "Dyrektor przyznała w rozmowie, że rzeczywiście takie działanie było w planie, co miało być uzasadnione faktem, że godło miało rzekomo stanowić podpowiedź dla zdających" - relacjonował na portalu X dziennikarz wPolsce Szymon Szereda. Przekonywał też, że interwencja miała pokojowy charakter. Zobacz również: Janusz Kowalski zaczął tańczyć w studiu. "Ależ kocie ruchy"