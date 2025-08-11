​Droga krajowa nr 19 w Miejscu Piastowym (woj. podkarpackie) jest całkowicie zablokowana po porannym wypadku z udziałem samochodu ciężarowego z cysterną. Do zdarzenia doszło około godziny 6:00 na ulicy Dukielskiej - w kierunku przejścia granicznego w Barwinku.

Wypadek ciężarówki w Miejscu Piastowym / Gorąca Linia RMF FM

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem z cysterną przewożącą płynnym cukier stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni, uderzył w przydrożną kapliczkę i zatrzymał się tuż przy budynku kościoła, częściowo uszkadzając jego wystający dach. W wyniku zdarzenia zniszczony został również słup elektryczny.

Kierowca utknął w kabinie pojazdu. Na pomoc ruszył druh Ochotniczej Straży Pożarnej z Krościenka Wyżnego, który ewakuował poszkodowanego, udzielił mu pierwszej pomocy i przekazał strażakom z OSP Miejsce Piastowe. Mężczyzna jest przytomny i znajduje się pod opieką medyków.

Z uszkodzonej kapliczki strażacy wydobyli figurkę Matki Boskiej i zanieśli na pobliską plebanię.

Na miejscu działają strażacy z OSP Miejsce Piastowe, OSP Rogi, Krosna oraz policjanci z Krosna. Na miejsce wysłano również pogotowie gazowe.

Droga krajowa nr 19 w kierunku przejścia granicznego w Barwinku jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.



