Zabójstwo przy Dworcu Centralnym w Warszawie. W nocy z wtorku na środę 44-latek najprawdopodobniej nożem śmiertelnie ugodził 41-latka.

Zabójstwo przed Dworcem Centralnym / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę przed Dworcem Centralnym w Warszawie.

Według wstępnych ustaleń, podczas sprzeczki między dwoma mężczyznami jeden z nich zaatakował ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. "Ciężko ranny 41-letni obywatel Mołdawii, pomimo długotrwałej reanimacji, zmarł" - poinformowały służby obecne na miejscu.

Napastnik natychmiast po zdarzeniu uciekł. Policja ogłosiła akcję Omega, która pozwoliła na szybkie namierzenie sprawcy.

Mężczyzna został zatrzymany na Placu Zawiszy, zaledwie 15 minut po ataku. Jak się okazało, zatrzymany to również obywatel Mołdawii.

Badanie alkomatem wykazało, że miał 3 promile alkoholu w organizmie.