Czasami za sukcesem marki kryje się historia, która zmienia myślenie o biznesie. Pokazuje ona, że to nie ślepa pogoń za kapitałem, ale cierpliwe rozwiązywanie realnych problemów buduje rynkową potęgę. Taką filozofią od lat kieruje się ASARI – firma, która konsekwentnie budowała swoją przewagę, dzięki czemu zadebiutowała w rankingu Diamentów Forbesa 2026.

/ Materiały prasowe

Ewolucja ASARI - droga do Diamentów Forbesa 2026

Przełomowy moment w historii marki nastąpił wraz z rozpoczęciem prac nad nową generacją systemu - ASARI CRM. To wtedy narodziła się idea stworzenia oprogramowania budowalnego, które - w przeciwieństwie do sztywnych systemów korporacyjnych - pozwala każdej firmie dopasować narzędzie do własnych procesów, a nie odwrotnie. Wizja pełnej elastyczności, umożliwiająca modyfikację systemu bez udziału programistów, była na tamten moment rewolucyjna i do dziś pozycjonuje ASARI jako rozwiązanie bezkonkurencyjne pod względem możliwości customizacji.

Sukces, którego zwieńczeniem jest prestiżowe miejsce w rankingu Diamentów Forbesa 2026 (49. miejsce na Mazowszu), wyrasta z filozofii polegającej na uważności wobec potrzeb i problemów klientów. Istotnym elementem takiego podejścia jest tworzenie narzędzi, które pracują mądrzej i szybciej, uwalniając czas liderów i zespołów.

Szybciej niż konkurencja

Najbardziej fascynującym aspektem sukcesu ASARI jest zestawienie jej dynamiki z gigantami polskiej i światowej gospodarki. Firma wykazała się bowiem bezprecedensową zwinnością w skalowaniu wartości. W rankingu Diamentów Forbesa 2026 ASARI, zajmując 49. miejsce na Mazowszu, wyprzedziło w tempie wzrostu nie tylko krajowe potęgi takie jak Orlen, Totalizator Sportowy czy Toyota, ale również globalnych liderów systemów ERP i CRM, w tym SAP Polska i Oracle Polska, a nawet ikonę innowacji CD PROJEKT SA.



Sukces, który inspiruje

Historia ASARI pokazuje, że aby osiągnąć wysoką dynamikę wzrostu, niekoniecznie potrzebne jest wsparcie zewnętrznych funduszy. ASARI wyprzedziło światowych gigantów, a fundamentem tego skokowego rozwoju stało się cierpliwe inwestowanie własnych zysków w zespół i innowacje, w tym zaawansowane wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dzięki temu CRM może być poddawany nieustannemu ulepszaniu i powstawać mogą coraz nowocześniejsze narzędzie, jak np. system ATS AI Power Recruiter.

Człowiek i jego realne wyzwania

W Polsce funkcjonuje obecnie blisko 2,9 mln aktywnych przedsiębiorstw, jednak fakt, że ASARI rozwija się dynamiczniej niż 99,99 proc. z nich, nie jest dziełem przypadku. Wynika to z głębokiego zrozumienia, że za każdym biznesem stoją ludzie i ich codzienne bolączki. Współczesne organizacje nie cierpią na brak informacji, lecz na ich przytłaczający nadmiar, który często prowadzi do paraliżu decyzyjnego i kosztownych błędów ludzkich. ASARI zrozumiało to już lata temu, tworząc system CRM, który porządkuje procesy i jednocześnie nie narzuca sztywnych ram.

Rewolucja AI

Dla firmy takiej jak ASARI, od dekad definiującej standardy systemów dla biznesu, rewolucja AI nie jest jedynie technologicznym trendem - to największa zmiana w historii świata i ludzkości. W jej obliczu natychmiastowa adaptacja AI przestała być technologicznym wyborem - stała się fundamentem przewagi rynkowej.

Tak powstał AI Power Recruiter - z jednej strony jest napędzany sprawdzonym silnikiem ASARI, a z drugiej wykorzystujący zaawansowane możliwości AI.

Zgodnie z naszą filozofią pozytywnego lenistwa, nie tworzymy technologii dla samej technologii - dostarczamy rozwiązania, które pracują mądrzej i szybciej, pozwalając firmom wyprzedzać konkurencję i realnie zarabiać więcej - mówi Mikołaj Stępień prezes zarządu ASARI.

Co to oznacza dla przyszłych partnerów?

Sukces ASARI w Diamentach Forbesa 2026 to jasny komunikat dla rynku - technologia jutra to taka, która rozwiązuje problemy, zanim te staną się krytyczne. Przykład ASARI, które rośnie szybciej niż rynkowi liderzy, potwierdza, że obrany kierunek - łączenie CRM, HR Tech i zaawansowanej sztucznej inteligencji - jest tym, czego potrzebuje nowoczesna gospodarka.

ASARI nie tylko śledzi trendy. Firma wyznacza standardy, udowadniając, że polska myśl technologiczna może nie tylko konkurować ze światowymi gigantami, ale pod względem tempa innowacji po prostu ich wyprzedzać.