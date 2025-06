Już niedługo z Lotniska Chopina będzie można polecieć w 6 nowych tras. Ryanair zapowiada uruchomienie w tegorocznym sezonie zimowym połączeń do Leeds, Porto czy Sewilli.

Będą nowe połączenia z lotniska Chopina w Warszawie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W najbliższym sezonie zimowym Ryanair uruchomi sześć nowych połączeń z lotniska Chopina w Warszawie: do Leeds w Wielkiej Brytanii, Porto w Portugalii, Pizy we Włoszech, Tirany w Albanii oraz Sewilli i Malagi w Hiszpanii.

Będzie to "największy w historii zimowy rozkład lotów" ze stołecznego portu - zapowiedział dyrektor handlowy z Ryanair Jason McGuinness.

W tegorocznym sezonie zimowym linia lotnicza Ryanair zaoferuje z Lotniska Chopina w Warszawie 12 tras, w tym sześć nowych - poinformował w środę przewoźnik.

Jak przekazał Ryanair, chodzi o nowe połączenia do Leeds w Wielkiej Brytanii, portugalskiego Porto, Pizy we Włoszech, albańskiej Tirany oraz Sewilli i Malagi w Hiszpanii. Ponadto, linia zamierza uruchomić dodatkowe loty z Warszawy do Alicante w Hiszpanii, Brukseli-Charleroi w Belgii oraz do Pafos na Cyprze.

Zimą irlandzki przewoźnik będzie obsługiwał ze stołecznego portu 84 loty tygodniowo, czyli dwukrotnie więcej niż w ostatnim zimowym rozkładzie.

Cytowany w komunikacie dyrektor handlowy z Ryanair Jason McGuinness poinformował, że będzie to "największy w historii zimowy rozkład lotów" ze stołecznego portu. "Dalszy rozwój Ryanair na lotnisku Chopina w Warszawie podkreśla nasze długoterminowe inwestycje w regionie, a także w Polsce, gdzie w tym roku zainwestowaliśmy w dodatkowe zbazowane samoloty na lotniskach w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Poznaniu" - poinformował.

Ryanair obecny na 13 polskich lotniskach

Ryanair to irlandzki przewoźnik, który działa w 37 krajach, latając na 235 lotnisk. Dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie ponad 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie. W Polsce firma korzysta z 13 lotnisk; na sześciu z nich ma swoje bazy. W Polsce obecny jest od 2005 r.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce; w ub.r. obsłużył rekordowe 21,3 mln pasażerów. Stołeczny port jest bazą dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Latają z niego też m.in. samoloty linii Lufthansa, British Airways, KLM, Emirates, Wizz Air.