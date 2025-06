655 tys. podróżnych skorzystało w maju z lotniska w Katowicach - poinformowały we wtorek służby prasowe portu. Tegoroczny wynik o 12,5 proc. pobił ubiegłoroczny, rekordowy maj. Katowice-Pyrzowice odprawiły wówczas ponad 580 tys. osób.

Lotnisko Katowice Pyrzowice śrubuje kolejne rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów. W maju z lotniska skorzystało 655 tys. podróżnych, o 12,5 proc. więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku w Katowice Airport obsłużono 2,172 mln pasażerów.

W tym roku spodziewane jest przekroczenie granicy 7 mln obsłużonych osób.

Katowice-Pyrzowice to jedno największych lotnisk regionalnych i największych lotnisk cargo w Polsce.

Jak poinformował rzecznik Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach Piotr Adamczyk, w ruchu pasażerskim lotnisko obsłużyło w maju 655,8 tys. podróżnych; odbyło się tam 4 tys. 863 startów i lądowań samolotów.

Według danych przekazanych przez Adamczyka z sieci połączeń regularnych skorzystało w Katowicach w maju br. 312,4 tys. pasażerów - o 29 tys. więcej (o 10,2 proc.) w porównaniu z piątym miesiącem 2024 r.

W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 342,1 tys. osób, czyli o 43,9 tys. więcej (o 14,7 proc.) rok do roku. Oznacza to dalszy szybki wzrost w segmencie czarterów na katowickim lotnisku.

Dane z pięciu miesięcy 2025 r.

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku w Katowice Airport obsłużono 2,172 mln pasażerów - o blisko 305 tys. więcej niż rok wcześniej; oznacza to wzrost o 16,3 proc. Z rejsów rozkładowych skorzystało 1246,8 tys. osób (wzrost w ujęciu rocznym o 88,3 tys. - o 7,6 proc.), a z czarterów 905 tys. (wzrost o 202,5 tys. - o 28,2 proc.).

Do końca maja 2025 r. zarejestrowano w Katowice Airport 17 tys. 461 startów i lądowań - o 1 tys. 441 więcej (o 9,0 proc.), niż w tym samym czasie w 2024 r.

Prezes zarządzającego katowickim portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik zasygnalizował, że w czerwcu na tym lotnisku spodziewany jest dalszy znaczący wzrost liczby podróżnych - tak w przewozach regularnych, jak i czarterowych.

W tym pierwszym segmencie wzrost napędzać będzie rozwój katowickiej bazy linii Wizz Air. Na początku czerwca przewoźnik uruchomił z Katowice Airport trzy nowe kierunki: Pizę, Kiszyniów i Madryt oraz dodał do bazy szóstego Airbusa z rodziny A320 - zaznaczył Tomasik.

Jedno z największych lotnisk w Polsce

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W ub. roku odprawiono tam 6,39 mln pasażerów, wcześniej rekordowy był 2023 r., gdy obsłużono 5,61 mln podróżnych. Katowice są krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych w Polsce lotnisk cargo.