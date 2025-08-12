Już 15 sierpnia cała Polska odda hołd żołnierzom podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Tegoroczne uroczystości, upamiętniające 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zapowiadają się wyjątkowo – pierwszy raz w historii defilada lądowa na warszawskiej Wisłostradzie połączona zostanie z paradą morską na wodach Bałtyku w Helu. Zobaczymy setki jednostek sprzętu, tysiące żołnierzy i wojskowych gości z całego świata.

15 sierpnia to dla Polaków data szczególna - rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Właśnie wtedy, jak co roku, Wojsko Polskie wychodzi z koszar, by pokazać swoje możliwości, oddać cześć bohaterom i podziękować za służbę żołnierzom wszystkich formacji. W tym roku organizatorzy zapowiadają wyjątkowe wydarzenie.

Podziękujmy za służbę naszym żołnierzom - zaapelowali wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła po generalnej próbie defilady.

Defilada jakiej jeszcze nie było - ląd, powietrze, morze

Centralnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Przez stolicę przemaszeruje ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także 88 pocztów sztandarowych. W powietrzu zobaczymy niemal 50 statków powietrznych - od samolotów F-16, przez śmigłowce, po najnowocześniejsze maszyny sojusznicze, w tym debiutujący w Polsce samolot wczesnego ostrzegania E-7A Wedgetail z australijską załogą.

Przez Wisłostradę przejedzie 300 jednostek sprzętu bojowego - m.in. czołgi K2, Abrams i Leopard, bojowe wozy piechoty Borsuk i Rosomak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot oraz systemy artyleryjskie HIMARS. To prawdziwa prezentacja potencjału i transformacji polskiej armii.

Po raz pierwszy równolegle do defilady lądowej odbędzie się parada morska w Helu. Na wodach Bałtyku zaprezentuje się 20 okrętów Marynarki Wojennej - korwety, fregaty, niszczyciele min, jednostki hydrograficzne i ratownicze, w tym najnowsze nabytki polskiej floty. Jak zapowiedział gen. Wiesław Kukuła, "w tym roku defilada ma docenić rolę Marynarki Wojennej". Dodatkowo, Morska Jednostka Rakietowa, wyposażona w pociski przeciwokrętowe Naval Strike Missile, poprowadzi kolumnę pojazdów w Warszawie.

Na defiladzie nie zabraknie wojskowych gości z zagranicy. W uroczystościach weźmie udział blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych - ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód oraz Eurokorpusu. Do Warszawy przybędą również Australijczycy, którzy wraz z samolotem E-7A Wedgetail stacjonują obecnie w Polsce. 

W trakcie defilady będziemy prezentować zarówno tarczę, jak i miecz - podkreślił szef Sztabu Generalnego WP.

Historia, która zobowiązuje

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Dzień ten ustanowiono świętem w 1923 r., a po przerwie w okresie PRL, od 1992 r. ponownie stał się jednym z najważniejszych świąt państwowych.