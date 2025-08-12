Już 15 sierpnia cała Polska odda hołd żołnierzom podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Tegoroczne uroczystości, upamiętniające 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zapowiadają się wyjątkowo – pierwszy raz w historii defilada lądowa na warszawskiej Wisłostradzie połączona zostanie z paradą morską na wodach Bałtyku w Helu. Zobaczymy setki jednostek sprzętu, tysiące żołnierzy i wojskowych gości z całego świata.

Zdjęcie z 10 sierpnia z próby defilady wojskowej na warszawskiej Wisłostradzie / Paweł Supernak / PAP

15 sierpnia to dla Polaków data szczególna - rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Właśnie wtedy, jak co roku, Wojsko Polskie wychodzi z koszar, by pokazać swoje możliwości, oddać cześć bohaterom i podziękować za służbę żołnierzom wszystkich formacji. W tym roku organizatorzy zapowiadają wyjątkowe wydarzenie.

Podziękujmy za służbę naszym żołnierzom - zaapelowali wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła po generalnej próbie defilady.

Defilada jakiej jeszcze nie było - ląd, powietrze, morze

Centralnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Przez stolicę przemaszeruje ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także 88 pocztów sztandarowych. W powietrzu zobaczymy niemal 50 statków powietrznych - od samolotów F-16, przez śmigłowce, po najnowocześniejsze maszyny sojusznicze, w tym debiutujący w Polsce samolot wczesnego ostrzegania E-7A Wedgetail z australijską załogą.

Przez Wisłostradę przejedzie 300 jednostek sprzętu bojowego - m.in. czołgi K2, Abrams i Leopard, bojowe wozy piechoty Borsuk i Rosomak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot oraz systemy artyleryjskie HIMARS. To prawdziwa prezentacja potencjału i transformacji polskiej armii.