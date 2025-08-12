Już 15 sierpnia cała Polska odda hołd żołnierzom podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. Tegoroczne uroczystości, upamiętniające 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zapowiadają się wyjątkowo – pierwszy raz w historii defilada lądowa na warszawskiej Wisłostradzie połączona zostanie z paradą morską na wodach Bałtyku w Helu. Zobaczymy setki jednostek sprzętu, tysiące żołnierzy i wojskowych gości z całego świata.
15 sierpnia to dla Polaków data szczególna - rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Właśnie wtedy, jak co roku, Wojsko Polskie wychodzi z koszar, by pokazać swoje możliwości, oddać cześć bohaterom i podziękować za służbę żołnierzom wszystkich formacji. W tym roku organizatorzy zapowiadają wyjątkowe wydarzenie.
Podziękujmy za służbę naszym żołnierzom - zaapelowali wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła po generalnej próbie defilady.
Centralnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Przez stolicę przemaszeruje ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także 88 pocztów sztandarowych. W powietrzu zobaczymy niemal 50 statków powietrznych - od samolotów F-16, przez śmigłowce, po najnowocześniejsze maszyny sojusznicze, w tym debiutujący w Polsce samolot wczesnego ostrzegania E-7A Wedgetail z australijską załogą.
Przez Wisłostradę przejedzie 300 jednostek sprzętu bojowego - m.in. czołgi K2, Abrams i Leopard, bojowe wozy piechoty Borsuk i Rosomak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot oraz systemy artyleryjskie HIMARS. To prawdziwa prezentacja potencjału i transformacji polskiej armii.