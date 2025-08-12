Stało się to, na co od wielu lat czekali fani jednego z najlepszych piłkarzy świata i argentyńskiej modelki. Cristiano Ronaldo oświadczył się swojej długoletniej partnerce, Georginie Rodriguez. 31-latka pochwaliła się zdjęciem pierścionka z gigantycznym brylantem.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo rozpoczęli nowy etap w swoim związku / Invision / East News

"Tak, chcę. W tym i w każdym życiu" - napisała Rodriguez, publikując zdjęcie, na którym widać dłonie pary. W centralnym punkcie fotografii uwagę przykuwa imponujący pierścionek zaręczynowy.

Po ogłoszeniu nowiny z całego świata zaczęły napływać gratulacje. Niektórzy fani zaczęli się domagać, by film dokumentalny o ślubie nakręcił Netflix.

Instagram Post

Ile kosztował pierścionek?

Portal marca.com zapytał o pierścionek Georginy specjalistów. Gemmolog, czyli znawczyni kamieni szlachetnych, Olivia Landau, opisała go jako owalny brylant o masie przekraczającej dziesięć karatów - prawdopodobnie nawet piętnaście - osadzony w platynie. Dodatkowo centralny kamień jest otoczony owalnymi kamieniami o masie od dwóch do trzech karatów. Wartość pierścionka szacowana jest na kilka milionów dolarów. Cena zależy od czystości i barwy diamentu.

Ronaldo wcześniej sugerował, że poślubi Georginę w serialu dokumentalnym "I Am Georgina" na Netfliksie. Powiedział wówczas, że oświadczyny nastąpią "kiedy para poczuje ten klik" i zapewnił, że to tylko kwestia czasu.

Para od lat razem

Para poznała się w 2016 roku, gdy Georgina pracowała w butikach w Madrycie. Oficjalnie zeszli się w 2017 roku, kiedy urodziła się ich córka - Alana Martina. W 2022 roku Georgina była w ciąży bliźniaczej, ale przy porodzie zmarło jedno z dzieci. Kiedy para rozpoczęła swój związek, Cristiano Ronaldo był już ojcem Cristiano Jr. (urodzonego w 2010 r.) oraz bliźniaków Evy i Mateo (urodzonych w 2017 r.).

Para mieszka obecnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie Cristiano Ronaldo kontynuuje karierę piłkarską. Teraz gdy zaręczyny są już oficjalne, uwaga skupia się na tym, kiedy i gdzie odbędzie się ślub.