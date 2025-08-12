14-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po wypadku na placu zabaw w Baboszewie na Mazowszu. 11- i 12-latek przystawili do karuzeli hulajnogę elektryczną, by nadać jej większą prędkość. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

14-letnia dziewczynka straciła przytomność i trafiła do szpitala / Policja /

Chwile grozy na placu zabaw przy szkole podstawowej w gminie Baboszewo na Mazowszu.

W minioną niedzielę dwóch chłopców wpadło na ryzykowny pomysł rozpędzenia karuzeli hulajnogą elektryczną.

Bawiło się na niej kilkoro dzieci, wśród nich 14-letnia dziewczynka, która w pewnym momencie zderzyła się głową z innym dzieckiem.

14-latka straciła przytomność i została przewieziona do szpitala na badania.

Na szczęście jej zdrowiu i życiu nic nie grozi.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia w oparciu o artykuł Kodeksu karnego dotyczący narażenia na utratę życia lub zdrowia.





