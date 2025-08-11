W piątek 15 sierpnia miliony Polaków rozpoczną długi sierpniowy weekend. Tego dnia będziemy obchodzić dwa święta: Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To oznacza, że większość sklepów będzie zamkniętych, ale nie wszystkie. Zebraliśmy też informacje, jak będą działać sklepy 16 sierpnia.

15 sierpnia większość sklepów będzie zamknięta / Shutterstock

15 sierpnia - dzień wolny od pracy

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W tym dniu oddajmy hołd tym, którzy każdego bronią naszego kraju na lądzie, wodzie i w powietrzu. Święto zostało ustanowione na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 r., kiedy to polska armia zatrzymała nacierających bolszewików. To zwycięstwo przeszło do historii jako "cud nad Wisłą".

To także ważny dzień dla katolików - obchodzimy Święto Wniebowstąpienia Maryi Panny. W Polsce, zgodnie z wieloletnią tradycją, 15 sierpnia wierni przynoszą do kościołów bukiety składające się ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów oraz ziół. Gest ten jest wyrazem wdzięczności Bogu za zebrane plony. Po zakończeniu liturgii kapłan dokonuje poświęcenia przyniesionych darów.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy, a to oznacza, że większość marketów takich jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Rossmann będzie zamkniętych.

Otwarte będą mogły być jedynie punkty, których nie obowiązuje zakaz handlu, czyli:

stacje paliw;

kwiaciarnie;

apteki i punkty apteczne;

zakłady lecznicze dla zwierząt;

sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami;

punkty handlowe w hotelach;

lodziarnie i cukiernie;

osiedlowe sklepy prowadzone przez właścicieli na własny rachunek;

sklepy na dworcu i lotniskach.

Czynne będą też niektóre sklepy sieci Żabka, ABC czy Lewiatan.



16 sierpnia bez ograniczeń

Jeżeli planujemy zakupy w trakcie długiego weekendu, to najlepiej będzie je zrobić w sobotę 16 sierpnia. Tego dnia nie będą obowiązywały żadne ograniczenia, a sieciowe sklepy będą funkcjonować tak, jak w każdą inną sobotę miesiąca - czyli do późnych godzin wieczornych.

Biedronka zdecydowała się nawet na wydłużenie godzin pracy przed długim weekendem i 16 sierpnia. W sobotę 3000 sklepów będzie otwartych do 23:30 "lub dłużej" - piszą przedstawiciele dyskontu.

17 sierpnia - większość sklepów zamkniętych

17 sierpnia, w niedzielę będzie obowiązywał zakaz handlu. Tego dnia będą mogły działać tylko niektóre sklepy. Ponownie w tym tygodniu funkcjonawać będą mogły: