15 sierpnia w Polsce obchodzimy zarówno Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, jak i Święto Wojska Polskiego. Każde z tych wydarzeń przyciąga tłumy – do kościołów, na place miast i pod pomniki bohaterów. To jeden z najbardziej wyjątkowych dni w polskim kalendarzu.

Uczestnicy 370. pieszej Pielgrzymki Łowickiej na Jasnej Górze w Częstochowie / Waldemar Deska / PAP

Dwa święta, jedna data - wyjątkowy 15 sierpnia

15 sierpnia to w Polsce dzień o szczególnym znaczeniu. Tego dnia spotykają się dwa ważne nurty: religijny i państwowy. Z jednej strony - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Z drugiej - Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku, która na trwałe zapisała się w historii naszego kraju.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - wiara, tradycja i ludowe zwyczaje

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to święto, które od wieków stanowi ważny punkt w kalendarzu katolików. Upamiętnia ono wzięcie Maryi z ciałem i duszą do nieba po zakończeniu jej ziemskiego życia. W Polsce obchodzone jest wyjątkowo uroczyście, a jego religijny wymiar przeplata się z bogatą tradycją ludową.

Tego dnia w kościołach w całym kraju odbywają się uroczyste msze święte i procesje. Szczególne znaczenie mają pielgrzymki do największych sanktuariów maryjnych: Jasnej Góry w Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Lichenia. Tysiące wiernych, często pokonujących setki kilometrów pieszo, gromadzi się, by wspólnie świętować ten szczególny dzień.

Nieodłącznym elementem obchodów jest święcenie ziół, kwiatów, zbóż i owoców. Tradycja ta ma swoje korzenie w ludowych wierzeniach, według których Matka Boża otacza opieką plony i zapewnia urodzaj. Kolorowe bukiety, przynoszone do kościołów, są symbolem wdzięczności za zebrane dary ziemi.

W wielu regionach Polski 15 sierpnia to także czas dożynek, festynów i jarmarków. To święto rodzinne, podczas którego duchowe przeżycia łączą się z radością wspólnego świętowania. Dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, co pozwala Polakom na udział w uroczystościach i spotkania z bliskimi.

Warto pamiętać, że dla katolików Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest tzw. świętem nakazanym. Oznacza to obowiązek uczestnictwa we mszy świętej - tak jak w każdą niedzielę.

Święto Wojska Polskiego - pamięć o bohaterach i narodowa duma

Próba defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego na warszawskiej Wisłostradzie / Paweł Supernak / PAP

15 sierpnia to także święto państwowe - Święto Wojska Polskiego. Jego historia sięga 1923 roku, kiedy to po raz pierwszy upamiętniono zwycięstwo polskich żołnierzy w Bitwie Warszawskiej, zwanej "Cudem nad Wisłą". Było to jedno z najważniejszych starć wojny polsko-bolszewickiej, decydujące nie tylko o losach Polski, ale i całej Europy.

Po II wojnie światowej święto zostało zniesione przez władze komunistyczne, by powrócić do kalendarza narodowego w 1992 roku. Dziś jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla wszystkich, którzy służyli i służą w obronie Ojczyzny.

Obchody mają uroczysty charakter. W całym kraju odbywają się parady wojskowe, składane są kwiaty pod pomnikami i grobami żołnierzy. Centralne uroczystości odbywają się w Warszawie, z udziałem najwyższych władz państwowych i wojskowych.

Dzień wolny od pracy - co to oznacza w praktyce?

15 sierpnia, dzięki obchodom Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zamknięte są urzędy, większość sklepów i instytucji publicznych.