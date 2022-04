Muzeum Miasta Gdyni zachęca mieszkańców do współtworzenia nowej wystawy "Ludzie\Miasto\Port". Do 8 maja można nadsyłać zdjęcia, krótkie filmy i dźwięki, które najlepiej oddają współczesny charakter miasta.

"Gdynianki, gdynianie! Pokażcie jak odbieracie miasto i port waszymi zmysłami. Podzielcie się z nami waszymi fotografiami, nagraniami lub filmami, które tworzycie. Dzięki Wam nasza wystawa wzbogaci się o autorskie spojrzenie na miasto i jego dzielnice" - zachęcają muzealnicy.

Inspiracji można szukać na naszej wystawie "Morze\Miasto\Port" - przekazał Michał Miegoń z dział promocji Muzeum Miasta Gdyni.

Organizatorom zależy na tym, by na miasto spojrzeć oczami mieszkańców, by zobaczyć jak dziś wyglądają różne miejsca, co się zmieniło, a co pozostało takie same. Zdjęcia i krótkie, najwyżej trzyminutowe filmy lub kolaże filmowe będą tworzyć warstwę wizualną wystawy, a jej uzupełnieniem będę nagrania audio: dźwięki, słyszane w drodze do pracy czy podczas odpoczynku w Gdyni.

Najlepsze prace nadesłane przez mieszkańców zostaną pokazane w Galerii Klif w czerwcu. Prace można przesyłać na adres: zgloszeniedowystawy@muzeumgdynia.pl, wpisując w tytule wiadomości zgłoszenie "LUDZIE \ MIASTO \ PORT".