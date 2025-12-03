Trzy zarzuty usłyszał 19-letni Alan G., który został zatrzymany w związku z zabójstwem 31-latka w Słupsku. Poćwiartowane ciało Mateusza D. znaleziono w Parku Kultury i Wypoczynku. Znajdowało się w workach na śmieci. Było zakopane. Szczegóły zbrodni są makabryczne.

1 grudnia w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku znaleziono poćwiartowane ciało. Okazało się, że to 31-letni Mateusz D., który od kilku dni był poszukiwany jako zaginiony.

Zwłoki były poćwiartowane na kilka części, umieszczone w workach na śmieci i tak zakopane pod warstwą ziemi.

5 ran kłutych w okolicach serca

Jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała 19-letniego Alana G. Jest podejrzewany o zabicie Mateusza D. Mężczyźni byli współlokatorami.

Sekcja zwłok 31-latka wykazała, że przyczyną jego śmierci było 5 ran kłutych zadanych nożem w okolice serca. Ciało zostało poćwiartowane już po śmierci.

Sms z żądaniem okupu

Prokuratura ustaliła, że już po zbrodni Alan G. wysłał z telefonu Mateusza D. smsa do matki ofiary. 19-latek żądał 100 tys. zł w zamian za uwolnienie 31-latka.

Ponadto Alan G. próbował wprowadzić w błąd organy ściągania. 1 grudnia zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie oraz fałszywe zeznania na temat rozboju, którego miał dopuścić się wobec niego Mateusz D.

Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów

Dziś Alan G. usłyszał trzy zarzuty: zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem wraz ze zbezczeszczeniem zwłok ludzkich, zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz zarzut fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

19-latek przyznał się do wszystkich zarzutów. Z jego wyjaśnień wynika, że motywem zbrodni były rabunek rzeczy należących do ofiary.

Alan G. zeznał, że do zbrodni doszło 24 listopada. Jak powiedział, ciało ofiary poćwiartował w łazience mieszkania przy użyciu noży kuchennych, a następnie w walizce przeniósł je do parku. Tam zakopał je w workach na śmieci, a walizkę spalił.

Alan G. leczył się psychiatrycznie

Z ustaleń śledztwa wynika, że Alan G. leczył się psychiatrycznie. W przeszłości nie był karany przez sąd.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny. 19-latkowi grozi dożywocie.