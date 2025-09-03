Zderzenie busa z pociągiem relacji Gdynia-Hel na przejeździe kolejowym w miejscowości Żelistrzewo (woj. pomorskie). Z pociągu ewakuowano 300 osób. Ranny został kierujący busem. Mężczyzna trafił do szpitala.
Do zderzenia busa i pociągu relacji Gdynia-Hel doszło około godz. 11:30 na przejeździe kolejowym w Żelistrzewie (Pomorskie).
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 60-letni kierujący pojazdem marki mercedes sprinter wjechał na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Gdynia Główna-Hel. W wyniku zderzenia mężczyzna został ranny i został przetransportowany do szpitala - przekazuje RMF FM Joanna Samula z policji w Pucku.
Na miejscu zdarzenia policjanci wspólnie ze strażakami ewakuowali około 300 osób, które podróżowały pociągiem.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał kierowcę do szpitala.
Na szczęście wśród pasażerów nie ma osób poszkodowanych. Przejazd został zamknięty. Ruch kolejowy między Mrzezinem a Puckiem jest wstrzymany.
Ustalane są przyczyny tego wypadku.
W wakacje na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 42 wypadków, w których zginęło 12 osób. Statystyki są gorsze, niż w ubiegłym roku - przekazał w środę podczas briefingu prasowego dyrektor biura bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Włodzimierz Kiełczyński.
Jak zaznaczył, pomimo licznych apeli w sprawie bezpieczeństwa, kierowcy wciąż popełniają podstawowe błędy. Podkreślił, że każdy przejazd kolejowo-drogowy jest bezpieczny, jeżeli kierowcy stosują się do zasad prawa o ruchu drogowym. Jest to najsmutniejszy rok pod względem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych od 2018 r. - zaznaczył.
Jak przekazał rzecznik prasowy PKP Karol Jakubowski, "w związku z tym, że w tym roku podczas wakacji doszło do 42 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, opóźnionych zostało ponad tysiąc pociągów na około 19,8 tys". minut.