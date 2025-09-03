Zderzenie busa z pociągiem relacji Gdynia-Hel na przejeździe kolejowym w miejscowości Żelistrzewo (woj. pomorskie). Z pociągu ewakuowano 300 osób. Ranny został kierujący busem. Mężczyzna trafił do szpitala.

Bus zderzył się z pociągiem. 300 osób ewakuowano / Policja Puck /

Do zderzenia busa i pociągu relacji Gdynia-Hel doszło około godz. 11:30 na przejeździe kolejowym w Żelistrzewie (Pomorskie).



Ze wstępnych ustaleń wynika, że 60-letni kierujący pojazdem marki mercedes sprinter wjechał na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Gdynia Główna-Hel. W wyniku zderzenia mężczyzna został ranny i został przetransportowany do szpitala - przekazuje RMF FM Joanna Samula z policji w Pucku.

Na miejscu zdarzenia policjanci wspólnie ze strażakami ewakuowali około 300 osób, które podróżowały pociągiem.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał kierowcę do szpitala.

/ Policja Puck /

Na szczęście wśród pasażerów nie ma osób poszkodowanych. Przejazd został zamknięty. Ruch kolejowy między Mrzezinem a Puckiem jest wstrzymany.

Ustalane są przyczyny tego wypadku.

Smutne statystyki

W wakacje na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 42 wypadków, w których zginęło 12 osób. Statystyki są gorsze, niż w ubiegłym roku - przekazał w środę podczas briefingu prasowego dyrektor biura bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Włodzimierz Kiełczyński.

Jak zaznaczył, pomimo licznych apeli w sprawie bezpieczeństwa, kierowcy wciąż popełniają podstawowe błędy. Podkreślił, że każdy przejazd kolejowo-drogowy jest bezpieczny, jeżeli kierowcy stosują się do zasad prawa o ruchu drogowym. Jest to najsmutniejszy rok pod względem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych od 2018 r. - zaznaczył.

Jak przekazał rzecznik prasowy PKP Karol Jakubowski, "w związku z tym, że w tym roku podczas wakacji doszło do 42 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, opóźnionych zostało ponad tysiąc pociągów na około 19,8 tys". minut.



