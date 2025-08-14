Pociąg relacji Olsztyn-Działdowo potrącił pieszego, który przechodził w miejscu niedozwolonym. Wypadek miał miejsce w rejonie Kortowa w Olsztynie. Ruch pociągów został wstrzymany.
Składem podróżowało około stu osób, które będą kontynuować podróż komunikacją zastępczą.
Ruch pociągów pomiędzy stacjami Olsztyn Kortowo - Gągławki został wstrzymany.
Pociągi PKP Intercity kierowane są na inną trasę.
Trwa ustalanie tożsamości ofiary.