W piątek wieczorem kierowców w Gdańsku czekają poważne zmiany w organizacji ruchu na Al. Jana Pawła II. Utrudnienia związane są z kolejnym etapem prac przy rozbiórce starej kładki na Zaspie i budowie nowych przejść. Sprawdź, jak będą wyglądały objazdy i jak długo potrwają zmiany.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała, że od piątku, 23 stycznia, od godziny 22:00, wprowadzone zostaną zmiany w ruchu na Al. Jana Pawła II.

Ruch pod Al. Rzeczypospolitej w ciągu Jana Pawła II, który dotychczas odbywał się jezdnią od strony Przymorza, zostanie poprowadzony w obu kierunkach jezdnią po stronie Wrzeszcza.

/ fot: DRMG /

Jak przekazał Jakub Panasewicz z DRMG, "tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około dwa tygodnie".

Zmiany wynikają z budowy nowego systemu kładek nad Al. Jana Pawła II oraz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji.



Prace przy kładce na Zaspie

Kładka na gdańskiej Zaspie, która powstała w latach 70., łączy dwie części dzielnicy - Zaspę Rozstaje i Zaspę Młyniec. Ze względu na zły stan techniczny, konstrukcja została zakwalifikowana do kapitalnego remontu. Rozbiórka starej, niefunkcjonalnej przeprawy rozpoczęła się 25 października ubiegłego roku.

W miejsce wysłużonej kładki powstanie pięć mniejszych przejść, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.



Zakończenie wszystkich prac planowane jest na połowę 2027 roku.