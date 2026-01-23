Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie ma pieniędzy na remont akademika Jowita w centrum miasta. Mimo wcześniejszych obietnic rządowych, uczelnia nie otrzymała środków na realizację projektu, a termin przywrócenia działalności domu studenckiego nie zostanie dotrzymany.

Uczelnia poinformowała, że nie otrzymała środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace projektowe.

„Stoimy przed koniecznością znalezienia innego źródła finansowania realizacji projektu architektonicznego, przy równoczesnym braku zapewnienia finansowania przebudowy DS Jowita” – przekazała uczelnia.

Wcześniej planowano sprzedaż budynku i budowę nowego akademika na kampusie Morasko, jednak plany te spotkały się z protestami studentów i pracowników.

Protesty i obietnice

W grudniu 2023 roku organizacje studenckie i pracownicze zorganizowały okupację Jowity, domagając się jej remontu.

Ówczesny minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział wtedy, że resort zapewni dofinansowanie. Obecny minister podtrzymał deklarację wsparcia w 2025 roku. Koszt modernizacji budynku szacowany jest na około 100 mln zł.

Procedury i terminy

Uczelnia może ubiegać się o środki z Funduszu Dopłat BGK, ale dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co może nastąpić na przełomie 2027 i 2028 roku. Fundusz pokrywa maksymalnie 80 proc. kosztów inwestycji, więc UAM musiałby znaleźć ponad 20 mln zł na wkład własny.

Uzyskanie dofinansowania w wysokości 80 mln zł, przy puli Funduszu Dopłat BGK przeznaczonej na akademiki w skali kraju w wysokości 400 mln zł, nie jest pewne, przynajmniej w bliskiej perspektywie – podkreśliła rzeczniczka uczelni Małgorzata Rybczyńska.

W 2024 roku rektorka uczelni prof. Bogumiła Kaniewska przyznała, że decyzja o remoncie Jowity została podjęta pod presją społeczną.

To nie jest obietnica Kaniewskiej, ale uniwersytetu, instytucji. Realizujemy więc przyjęty wówczas scenariusz. On jest oczywiście dużo gorszy niż ten: sprzedajemy Jowitę, budujemy na Morasku, bo podejrzewam, że w tej chwili stałby już tam budynek – powiedziała.

Nie wiadomo, czy uczelnia wróci do pomysłu sprzedaży budynku. Zmodernizowana Jowita miałaby pomieścić ponad 300 osób, podczas gdy nowy akademik Meteor na Morasku dla 400 osób kosztował 68,8 mln zł i powstał w niespełna trzy lata.

Spór o grunty i przyszłość akademika

Uczelnia pozostaje w sporze z właścicielami sąsiednich gruntów, przez które przebiega łącznik między akademikiem a stołówką.

Na razie nie ma decyzji, co dalej z Jowitą – studenci i społeczność akademicka wciąż czekają na rozwiązanie.