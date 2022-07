Pokaz koni arabskich czystej krwi z hodowli w Polsce i nie tylko odbędzie się w weekend na sopockim Hipodromie. Organizowane po raz trzeci wydarzenie jest afiliowane przez Europejską Organizację Konia Arabskiego.

/ Urząd Miasta Sopotu / Materiały prasowe

Jak zapowiadają organizatorzy będzie można zobaczyć konie, które są stworzone do pokazów, ale także wykorzystywane w sporcie, co nieczęsto zdarza się wśród koni tej rasy.

Pokaz odbędzie się w formule Breeders’ Show. To oznacza, że oprócz profesjonalnych sędziów, decyzja o zwycięstwie będzie należeć do hodowców i menadżerów stadnin. Co więcej, na koniec do sędziowania zapraszamy publiczność, która swoim aplauzem wybiera Najlepszego Konia Pokazu - opisuje Ward Bemong, pomysłodawca Sopot Arabian Horse Show.

Jest to rasa orientalna, a konie te są nadpobudliwe i temperamentne, co bardzo dobrze wygląda na pokazach. Mają też wyróżniające się smukłe pyski, dzięki czemu można je bardzo łatwo rozpoznać - mówi RMF FM Ania Czapiewska, miłośniczka jeździectwa konnego.

Konie będą podczas pokazu podzielone na grupy według płci i wieku, kolejno: klacze starsze i młodsze oraz młodsze i starsze ogiery. Organizatorzy zapowiedzieli specjalną konkurencję dla prezenterów-amatorów, za którą odpowiada ceniony i lubiany w Polsce nauczyciel pracy z końmi Bogdan Maślanka ze Stajni Primastella - mówi Marek Niziołek z Urzędu Miasta Sopotu.

Dla dzieci zostało przygotowane wydarzenie towarzyszące: konkurs skoków na zabawkowych koniach na kiju - Hobby Horse. Zapisy pod mailem: hobbyhorse.events@gmail.com

Pokaz hodowców Sopot Arabian Horse Show jest afiliowany przez Europejską Organizację Konia Arabskiego ECAHO.

autor: Stanisław Pawłowski